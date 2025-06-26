「綠葉王」提前慶祝88歲生日開心食壽桃 曾心口劇痛急送院惹擔憂
撰文：董欣琪
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現年87歲的「魚毛姐」余慕蓮自2020年先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化入住ICU半年，雖走出鬼門關，但身體狀況大不如前。去年余慕蓮再感染肺炎，她曾悲觀表示︰「我覺得自己未必過到今年（2024年）」，幸好最後大步檻過。今年4月中，余慕蓮又因心口劇痛而按平安鐘求助，並即時送往急症室治療，留醫3日後出院。日前資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出余慕蓮的近照，為她提前慶生：「預祝余毛88歲生日快乐。」
相中所見，余慕蓮面前有一籠壽桃，見她拎起壽桃開心合照，精神不俗。余慕蓮從影多年，演繹角色以街坊市井為主，平日甚為慳家的她，一直將大部分收入用作慈善，又在內地捐錢興建學校，希望人人有書讀，善行仿如女版古天樂。因擔心身體狀況，余慕蓮曾立下平安紙，講明不要風光大葬，將遺產捐出行善，無私精神令人敬佩！
早前旅遊達人項明生曾到余慕蓮家中探望，並寫道：「同最美的余慕蓮飲茶，她的美源自內心。」片中所見，余慕蓮打扮十分醒神，雖然出行要坐輪椅，但回到家中後不需要用拐杖，只要扶實櫃子便可以企穩，項明生讚她「幾精神又靚女」。不過余慕蓮就有點聲沙，表示：「唔咳嗰時就好，一咳眼淚鼻涕乜都出晒」，她透露每星期購買特效藥要花$24,000，又透露在「大王」安德尊和米雪幫忙下立平安紙，準備離世後將住所捐贈予東華三院，連銀行現金存款亦已安排妥當：「我寫咗平安紙，因為我第二日唔係度，啲嘢都全部丟，鍾意攞就攞......我銀行仲有啲錢，第二日捐畀嗰啲做三行跌死咗、跌傷咗，好慘㗎。」項明生讚余慕蓮有一顆善心，上天會保佑她長命。