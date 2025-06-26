「綠葉王」提前慶祝88歲生日開心食壽桃　曾心口劇痛急送院惹擔憂

現年87歲的「魚毛姐」余慕蓮自2020年先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化入住ICU半年，雖走出鬼門關，但身體狀況大不如前。去年余慕蓮再感染肺炎，她曾悲觀表示︰「我覺得自己未必過到今年（2024年）」，幸好最後大步檻過。今年4月中，余慕蓮又因心口劇痛而按平安鐘求助，並即時送往急症室治療，留醫3日後出院。日前資深傳媒人汪曼玲在社交平台曬出余慕蓮的近照，為她提前慶生：「預祝余毛88歲生日快乐。」

自2020年大病後，不少朋友定期去探望余慕蓮。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

慶祝生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

余慕蓮不時出席聚會。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

余慕蓮不時出席聚會。（threads@文雪兒）

余慕蓮不時出席聚會。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

提前慶祝88歲生日。（微博@汪曼玲）

相中所見，余慕蓮面前有一籠壽桃，見她拎起壽桃開心合照，精神不俗。余慕蓮從影多年，演繹角色以街坊市井為主，平日甚為慳家的她，一直將大部分收入用作慈善，又在內地捐錢興建學校，希望人人有書讀，善行仿如女版古天樂。因擔心身體狀況，余慕蓮曾立下平安紙，講明不要風光大葬，將遺產捐出行善，無私精神令人敬佩！

早於2005年，余慕蓮將20多萬的長期服務金中的8萬，拿去內地興建「希望小學」。（電視截圖）

因為余慕蓮本著一夥「錢我又帶唔走」的心態，希望自己的錢可以有更多人受惠。（電視截圖）

好友安德尊亦表示4年前有一次余慕蓮進醫院，身體情況很差，一度以為活不下去。（電視截圖）

余慕蓮還大讚米雪心善。（電視截圖）

早前旅遊達人項明生曾到余慕蓮家中探望，並寫道：「同最美的余慕蓮飲茶，她的美源自內心。」片中所見，余慕蓮打扮十分醒神，雖然出行要坐輪椅，但回到家中後不需要用拐杖，只要扶實櫃子便可以企穩，項明生讚她「幾精神又靚女」。不過余慕蓮就有點聲沙，表示：「唔咳嗰時就好，一咳眼淚鼻涕乜都出晒」，她透露每星期購買特效藥要花$24,000，又透露在「大王」安德尊和米雪幫忙下立平安紙，準備離世後將住所捐贈予東華三院，連銀行現金存款亦已安排妥當：「我寫咗平安紙，因為我第二日唔係度，啲嘢都全部丟，鍾意攞就攞......我銀行仲有啲錢，第二日捐畀嗰啲做三行跌死咗、跌傷咗，好慘㗎。」項明生讚余慕蓮有一顆善心，上天會保佑她長命。

魚毛姐見到熊貓公仔好開心。（影片截圖）

魚毛姐透露平時都有曬太陽。（影片截圖）

出外飲茶需要坐輪椅。（影片截圖）

項明生陪魚毛姐飲茶。（影片截圖）

余慕蓮透露每次咳都會眼淚鼻涕一齊流。（影片截圖）

都企得幾好。（影片截圖）

要扶住雪櫃借力。（影片截圖）

小心翼翼行到幾步。（影片截圖）