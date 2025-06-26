62歲著名武打男星書店遇粉絲友善親名　曝光近況令人不勝唏噓

現年62歲的錢小豪是8、90年代香港著名武打男星，拍過《殭屍先生》等多齣以「殭屍」為題材的電影，並於1993年跟鄭秀文合作TVB劇集《大頭綠衣鬥殭屍》，至今仍是港人的集體回憶。不過近年他因病暴瘦，每次現身都被指「斷崖式衰老」，健康狀況引起外界關注。近日，又有網民於社交平台分享在書店野生捕獲錢小豪，其狀況再次引起熱議，有人不禁慨嘆一句：「看到他這樣還是有點唏噓」。

錢小豪最大的代表作當然必數《殭屍先生》。（《殭屍先生》劇照）

年輕時期的錢小豪非常靚仔，睇得又打得。（視頻截圖）

年紀大了多了一份男人味。（《手捲煙》電影劇照）

錢小豪近年曾因病暴瘦，健康狀況令人擔心。（小紅書）

日前有網民分享在書店野生捕獲錢小豪，片中，錢小豪頭戴一頂深藍色畫家帽，身穿白tee搭配淺藍色Oversize襯衫，及闊腳牛仔褲，一身同色系打扮非常搶眼。儘管面頰明顯消瘦，但精神相當不錯，跟同場的劉錫賢有講有笑，還為影迷簽名，相當友善。不過，有部分網民見到這位昔日靚仔武打明星的變化，不禁留言慨嘆：「雖然說都會老，但看到他這樣還是有點唏噓」、「這狀態像70+的，年輕真是帥死了」、「歲月是把殺豬刀」。

錢小豪在書店被捕獲，一身同色系打扮非常搶眼。（小紅書截圖）

精神狀態不俗，與劉錫賢有講有笑。（小紅書截圖）

親切為粉絲簽名。（小紅書截圖）

近約大半年前，錢小豪突然被發現暴瘦，令網民對其健康狀況非常擔心，甚至推測他是否身患絕症。錢小豪其後接受《香港01》專訪時，親自交代健康情況，他自言健康很好，且年年驗身，一切正常；若要說小毛病的話，就是驗到有青光眼、少許白內障，要滴眼藥水控制眼壓。至於暴瘦是因為近十年八年在國內拍攝，不太想亂吃東西，習慣一日一餐，加上疫情期間隔離吃不慣那些食物，胃口就愈來愈細。

錢小豪簽完名還同粉絲講謝謝，毫無架子。（小紅書截圖）

精神不俗。（小紅書截圖）

現時體重維持140多磅的錢小豪，覺得在肥與瘦之間，他寧願瘦，「如果我而家到呢個年紀，我有個大肚腩好肥，又話我唔長進、唔keep，兩者去揀，我寧願瘦。瘦啲好啲，因為我覺得瘦啲輕便啲，著衫都舒服啲，個人冇咁遴迍。」此外，錢小豪亦否認患癌症和糖尿病。當時記者大吉利是問，若將來萬一真的有什麼疾病，會否公開？錢小豪就覺得醫學先進，無必要隱瞞病情，畢竟自己都62歲，年紀大一定有毛病。」

錢小豪早前接受《香港01》專訪。（資料圖片/黃浩宏攝）