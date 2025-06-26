姜濤墮海｜盧覓雪質疑姜濤4點睇夕陽是「智商有問題」　姜糖震怒

姜濤日前在西環副食品市場對開墮海，而昨晚（25日）他在機場外見記者時，親自還原墮海經過，表示：「好多謝大家關心，其實尋日真係純粹係一個意外，因為自己跑步嘅時候想坐喺海邊，因為尋日天氣好好，想坐喺海邊睇吓夕陽，自己呢排又有少少唔舒服，所以想做吓運動出吓汗做咗唔好嘅示範，跨咗欄杆出邊，我見平時都有人會喺欄杆出面釣吓魚，或者chill吓，我自己都想放鬆吓，係囉，但係我起身諗住返去嘅時候就有少少暈，就跌咗落去，所以都係好意外嘅嘢。」姜濤否認情緒有問題，承認當日有飲了點酒，亦食了頭痛藥，不過自己並非借酒消愁，澄清事件純屬意外。

姜濤解釋自己墮海是因為「想坐喺海邊睇吓夕陽，自己呢排又有少少唔舒服，所以想做吓運動出吓汗……跨咗欄杆出邊……但係我起身諗住返去嘅時候就有少少暈，就跌咗落去。」（陳順禎攝）

而盧覓雪今早（26日）在《在晴朗的一天出發》節目中都有談及此事，她說：「姜濤話自己飲咗酒，食咗藥，跨欄坐（石）壆係為咗睇夕陽，點知起身頭暈跣腳跌咗落海喎！強調自己情緒冇問題，啊！如果係咁話，智商應該有啲問題，家陣成7點先日落，4點咁早去，曬到暈都應該未睇到㗎喎。」其言論激嬲姜糖，網上出Post指她「搶口」，是「恐怖分子」等等，有人更揚言會去信向商台投訴，要求換人。

盧覓雪在《在晴朗的一天出發》中談及姜濤墮海。

盧覓雪認為姜濤表示4點鐘去睇夕陽是「智商有問題」。

盧覓雪的言論令姜糖震怒。（Threads）

盧覓雪的言論令姜糖震怒。（Threads）

盧覓雪的言論令姜糖震怒。（Threads）

其實盧覓雪已非首度得罪鏡粉，過去都因為直接的言論，先後因「Anson Lo粉絲抄襲姜濤粉絲」、「姜濤最先置業，但Jeremy只買居屋」、「為泥鯭批評姜濤惹圍攻抱不平」、「指出Anson Lo濃妝」等而激嬲鏡粉。