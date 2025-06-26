袁彌明評莊雅婷選港姐　指參選期全職不能缺席：唔明點兼任區議員

《2025香港小姐競選》前日（24日）進行首輪面試，當中民建聯「小花」、24歲的西貢區議員因身份特殊及樣貌甜美莊雅婷被視為大熱，政界中人亦有發表意見，不過她昨日（25日）就發文宣布退選。

民建聯「小花」、24歲的西貢區議員莊雅婷日前現身港姐面試。（資料圖片）

莊雅婷因身份特殊及樣貌甜美備受關注。（資料圖片）

莊雅婷是最年輕區議員，年僅24歲。（IG@angel.cnt）

莊雅婷解釋社會接受程度與設想有差距，影響外界對區議會的觀感，最後決定退選：「昨天晚上我翻看了不同媒體報導和評論區的反應，仔細研讀和思考後，發現我們這種方式方法可能並不是所有人都能接受，社會的接受程度也與我們設想中有一段差距（可能是我們的解說工作沒做好）。事情對區議會的觀感產生了一定影響，這是我們不想看到的。所以最後，我們認為還是應該根據社會的認知，保護區議會的形象，守護初心、遵從內心🌟決定不會繼續參與到港姐競選當中。」

莊雅婷參選翌日即宣布退選，理由是保護區議會的形象。（資料圖片）

而港姐出身，其後從政並曾參與立法會選舉的袁彌明，都在社交平台分享自己的看法。她說自己跟莊雅婷的情況不同，因為她是先選港姐，後轉行從政，她指從事政治、成為議員後，需代表選民及該區市民，對他們負責，並說：「選港姐嗰幾個月係full-time job嚟㗎喎，幾乎日日有工作，由朝到晚，冇得缺席。我唔明咁樣點可以兼任區議員嘅工作。」袁彌明又指，如果當選有很多工作要履行，「我覺得佢除非係決定轉行，否則有啲講唔通。不過係咪每個議員都對選民都咁負責任呢？呢個又係後話。」不過她在最後總結，任何人都有自由權利去做任何事，最主要睇她所屬的政黨是否容許。

港姐出身後從政的袁彌明，對莊雅婷參選表示：「選港姐嗰幾個月係full-time job嚟㗎喎，幾乎日日有工作，由朝到晚，冇得缺席。我唔明咁樣點可以兼任區議員嘅工作。」（資料圖/黃寶瑩攝）

袁彌明又指，如果當選有很多工作要履行，「我覺得佢（莊雅婷）除非係決定轉行，否則有啲講唔通。」（IG@angel.cnt）

袁彌明是2005年港姐五強，當年獲得「旅遊大使獎」，她加入TVB後作品不多，有指她2007年跟TVB不歡而散，因不滿合約內容苛刻及自覺遭威嚇，她指寧願賠錢都要解約，更謂「賠十萬八萬買到自由好抵」，糾紛期間她甚至曾向TVB發律師信，最終提早完約。

袁彌明未選港姐前，已參與過《算死草》拍攝。（劇照）

袁彌明在《初戀無限TOUCH》飾演陳曉東細妹。

袁彌明是2005年港姐五強。（VCG）

袁彌明大熱倒灶，最終獲得「旅遊大使獎」。（VCG）

袁彌明與無綫不歡而散，寧願賠錢都要提早解約，所以她很在TVB作品不多。（VCG）

2010年起她開始從政，2012年更放棄美國國籍與陳志全（慢必）合組名單參選立法會選舉新界東直選，成功當選，她翌年成為政黨人民力量主席；2014年，袁彌明又曾參選海治西區議會補選，惟敗給新民黨陳家珮。袁彌明曾透露，選港姐期間TVB多番提醒佳麗不要講政治，不過她自己覺得港姐並非花瓶，應肩負社會責任，「不是只是說一個漂漂亮亮的女子做了冠軍，然後去拍戲，但對社會的貢獻是不夠。」她認為既然有傳媒關注，就應運用影響力影響更多人。不過袁彌明已淡出政壇及移居加拿大，近年主力從商，她創辦的「彌明生活百貨」2018年在香港聯合交易所GEM板上市，而她現時亦有在YouTube拍片。

袁彌明（右）是政黨人民力量前主席，又曾參與區議會補選及立法會地區直選。（fb@人民力量）

袁彌明近年主力從商。（VCG）