黃日華落淚憶梁潔華　因太太離世拒再拍劇：佢睇唔到，拍嚟做咩？

黃日華近年已甚少拍劇，多數只是在明星足球隊活動見到他，不過近日他就罕有受訪，接受好友李珊珊的網台三坐山 Mount Trio節目訪問。黃日華向來是圈中愛妻號，講到其太太梁潔華5年前因病離世，黃日華跌落人生谷底，曾經胡思亂想；而憶起好兄弟苗僑偉（三哥）日日陪伴他、使他振作，他更講到落下男兒淚。



黃日華接受好友李珊珊訪問。（IG@13leesansan）

節目開初，李珊珊先講到與華哥的淵源，二人其實在TVB冇合作過，但珊珊記得自己18歲剛入行時初見對方的經歷：「我經過canteen，華哥拍緊《O記實錄》，第二季，突然間叫我，知我啱啱入行，講咗句說話，我記到今日！（黃日華：我唔記得咗）我記得，你話『千祈唔好信任何人呀！』」華哥語重心長教珊珊要學識保護自己，認為這是前輩該做的，他又說：「點解我講呢句說話？因為我瀨嘢多，經驗之談。」

黃日華初見李珊珊，就叮囑她「千祈唔好信任何人呀！」（YouTube@三坐山 Mount Trio）

珊珊指華哥是滴酒不沾的，即使大家一齊唱卡啦OK，都從未見過黃日華飲酒，華哥解釋：「從來唔飲酒，因為以前住屋邨見到好多人飲醉酒，搞到家嘈屋閉，又打老婆，要跳樓要生要死，所以由細個開始見到啲人飲醉酒就好憎，所以由細個開始我就話俾自己聽，我唔鍾意飲酒，到而家都係。」他更表示自己未試過醉，若有人叫他飲酒他會反面，即使工作應酬都一樣。

黃日華原來滴酒不沾，非常自律。（YouTube@三坐山 Mount Trio）

講到入行以來最敬重的前輩，華哥二話不說就答：「蝦叔！關海山！」黃日華第一套擔正的劇集《過客》便與蝦叔合作，對方教他如何做功課、寫筆記、講解哪場戲連戲，幫他分析角色，對他幫助很大，他認為非常難得。而另一位則是鄭裕玲（Do姐），雖然Do姐只大他四年，但華哥初入行已見識到Do姐霸氣一面，「DoDo姐一開廠就鬧我，佢話『你拎住咩嚟？』『劇本囉。』『劇本拎入廠㗎咩？劇本返屋企睇㗎嘛！你睇晒啲劇本，記晒啲台詞先返工吖嘛！』跟住一手將個劇本掉咗佢，『聽日開始唔准帶劇本開工！唔好阻住我哋收工！』」華哥覺得這是好事，因為做演員事前一定要有充足準備、記好所有劇本，大家合作起來會快手好多，所以他之後都逼自己夾硬記都要記。

黃日華與鄭裕玲拍《過客》時，被對方鬧他帶劇本入廠。（TVB）

華哥又回應自己「剪脷筋」的傳聞，他曾試過因為講對白太急太「Lur」被導演開咪鬧，也被人質疑是否黐脷筋，他感到很羞恥，想搵窿捐，又說：「有一日放假同太太行街，經過醫務所，醫務所喺上面，佢哋話我黐脷筋，而家冇嘢做，不如上去剪咗佢，咁就真係走咗上去，搵個醫生剪咗佢。（李珊珊：真係有用？）我覺得幫助唔係好大，但又唔會話真係好痛。」雖然華哥做足功課，不過他說自己其實並不特別喜歡演戲，純粹當是一份工，「既然有工作，每一個劇集我都要盡我能力做到最好，我唔係咁鍾意演戲，我冇戲癮，始終當係一份工作，由入行到而家都當呢個係一份工作，唔會當自己係咩大明星。」

珊珊大讚華哥即使不愛演戲，但演技都非常好，更表示：「如果一早有視帝，你最少攞六次！」華哥亦很坦率大方回應：「如果我哋嗰個年代真係有啲咁嘅頒獎禮，咩飛躍進步獎呀，男主角呀，我攞晒啊應該，大滿貫呀！」回顧他的經典作品《香城浪子》、 《義不容情》、 《馬場大亨》、 《天地豪情》、《楊家將》，華哥坦言最愛是《馬場大亨》，翻看了好幾遍。

眾多作品中，黃日華最愛《馬場大亨》。（TVB）

珊珊又問到華哥的初戀和情史，華哥入行半年已跟梁潔華拍拖，1988年結婚，而華哥亦是圈中出名的好老公，講到太太生前曾患急性骨髓性白血病，人生最後階段華哥擔好照顧者角色，全天候照顧，珊珊直言有句話叫「久病床前無孝子」，問他當時要如何排解情緒，華哥說：「唔好諗咁多嘢，你做一個照顧者就要全天候，全心全意為佢，我嗰時所有朋友都唔約，擘大眼起身就去醫院，返屋企瞓一陣又去醫院陪住佢。唔好諗太負面嘅嘢，盡量畀多啲正能量佢、氹吓佢，唔好諗自己先，係辛苦嘅，係壓力，個感覺係唔好受，唔好諗！向好嗰方面諗。」他又深情表示：「佢始終係我老婆嚟，我覺得有事發生嘅時候你一定要面對。」、「你做人老公，你愛錫佢，係你揀返嚟㗎嘛呢樣嘢。」實在令人相當感動，珊珊也大讚他是好男人。

講到照顧老婆至她病逝，黃日華深情表示：「佢始終係我老婆嚟，我覺得有事發生嘅時候你一定要面對。」、「你做人老公，你愛錫佢，係你揀返嚟㗎嘛呢樣嘢。」（微博@黃日華）

華哥指自己只是面對現實，因為一定要做，不可能放棄，「去到最尾嗰幾日我知係咩結果，醫生都同我講晒係咩結果，你都要接受，等自己心情平復啲，去接受呢個事實。」當珊珊問他花了多少時間平復心情，華哥憶述：「做好晒所有後事之後，一個人喺自己間房又開始會諗，點解會咁樣？點解個天要咁對我，唔畀一個好嘅結局？佢有講過，佢好想退休之後，大家孭住個背囊環遊世界，覺得好開心，我好想做呢件事。但係點解我做唔到？我喺度諗，我都算係一個好人，點解要畀咁嘅結果我？嗰時開始你唔需要照顧人呀嘛，好多時間喺度諗嘢，胡思亂想，有比較差嘅心情。到個幾兩個月，三哥一路keep住搵我，『喂，出去飲茶！唔好成日匿埋喺屋企！嚟我屋企食飯！我哋去打波、傾吓偈。』多得三哥三嫂⋯⋯⋯」

華哥坦言太太後曾胡思亂想，因無法完成對方環遊世界的夢想，難過表示：「我好想做呢件事。但係點解我做唔到？我喺度諗，我都算係一個好人，點解要畀咁嘅結果我？」（YouTube@三坐山 Mount Trio）

講到這裡，華哥再也止不住眼淚，他停了一會，哽咽說：「佢將我喺一個最最最低嘅情況，最低嘅谷底拉返起上嚟，真係要好多謝佢。」華哥直言自己與三哥性格其實很不一樣，一動一靜，又奇怪地成為到很好的朋友，可能大家一齊入行、一齊捱過、一齊成名，成為了好兄弟，所以對方在他喪妻期間拋開一切，每日陪伴開解，使他振作，他是真的非常感激。

黃日華憶起好兄弟苗僑偉拉自己出谷底，落下男兒淚：「佢將我喺一個最最最低嘅情況，最低嘅谷底拉返起上嚟，真係要好多謝佢。」（YouTube@三坐山 Mount Trio）

黃日華與苗僑偉一齊入行、一齊上位，兄弟情深。（VCG）

2010年，黃日華都因為應三哥邀請才回去TVB拍《刑警》。（VCG）

珊珊相當感動，且一時之間都反應不過來，不過她認為學習如何活下去都是很深的學問，華哥便說：「而家諗返轉頭，其實諗嚟無謂，事情發生咗，個結局擺咗面前都要承受，心情慢慢慢慢執返好佢，而家都冇嘢，習慣咗。唔開心始終都會有，因為你會諗返起，我覺得係盡量忘記以前啲嘢，（珊珊：阿女喺度又係好好原因支持落去。）係，太太冇咗，起碼都要照顧個女，照顧佢屋企人，好啲，唔會話得返一個人，如果得返一個人就好危險，分分鐘自己去埋。」

黃日華指，自己已經習慣了太太不在，因為事情發生了就只好面對。（微博@黃日華）

黃日華說，幸好自己還有女兒，二人現時仍然同住，他會為了黃芷晴支持下去。（IG@wongadrian）

珊珊又問到，為什麼華哥已沒有再拍戲，華哥直言是因為已痛失頭號Fans——太太，梁潔華會看齊每一部他的作品，畀很多意見，讚他哪些位做得好、哪些做得不好，「佢做戲雖然唔係話好叻，但係佢睇戲分析能力好高，所以我先有進步。」他續道：「佢走咗，又睇唔到我嘅戲，我做嘅嘢，冇人畀到意見我，我心諗，我做嚟做咩啫？冇人睇，佢都唔會再睇到。」此外，如上文所講華哥戲癮不大，經濟現時又沒有壓力，所以不如休息吓，又大爆即使好友劉德華邀他拍戲，他都推卻了。