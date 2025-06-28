王浩信回應上內地節目跳舞引網民熱話：我覺得OK喎！

近年北上掘金長駐內地工作的王浩信，接受新城《QK玉瑛室》節目主持譚玉瑛（阿譚）和何基佑錄音訪問，祖籍新疆的王浩信於深圳出生，約半歲跟隨父母來港定居，他自小在港接受教育及成長；浩信透露小時候放學回家，最愛收看阿譚有份主持的兒童節目《閃電傳真機》，充滿童年回憶，他表示：「見到譚玉瑛姐姐就有一種好親切嘅感覺。」



王浩信參加《無限超越班》。（節目截圖）

王浩信想透過節目獲得內地觀眾的認可。（微博圖片）

王浩信又稱4、5歲時經常跟家人回新疆探親，去年亦曾回鄉自駕遊，大讚家鄉，「其實依家烏魯木齊已經好發達，商場好似中環啲大型商場咁靚。」之後繼續自爆：「好多人仲會問『你哋仲會唔會騎馬返學』、『你哋係咪識騎馬射箭呀』，真係有人咁問！」

王浩信去年跟家人回新疆探親。（IG：@vincentwong07）

王浩信去年跟家人回新疆探親。（IG：@vincentwong07）

王浩信去年跟家人回新疆探親。（IG：@vincentwong07）

浩信入行前任職平面設計工作，他透露兒時曾想過做童星，可惜被家中最有權威的爺爺阻止，他表示：「佢話唔鍾意個孫去電視台做『茄哩啡』。直到20歲，我參加Neway卡啦OK舉行嘅試音活動，當時唱謝霆鋒嘅歌，跟住誤打誤撞入咗行，屋企人唔支持，但我瞞住佢哋簽約。」

王浩信以歌手身份入行！（資料圖片）

後來，浩信成功由歌手轉型做演員，並於07年與汪明荃（阿姐）、胡杏兒及黃宗澤等拍攝劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》，飾演「富二代」的浩信首次與阿姐有對手戲，他表示：「我緊張到手震，嗰時完全唔識演戲，係一張白紙，喺咁多前輩面前，我惟有盡力做，做到七成都好，阿姐可能洞察到我好緊張，佢話『你放鬆啲啦後生仔』，仲手把手教我點演繹一個富二代。」

日前吳卓羲就率領視帝王浩信、郭晉安、歐陽震華、林曉峰及高鈞賢組成「TVB港劇男團」在抖音進行直播遊戲節目。（小紅書）

吳卓羲入行前做過dancer，跳舞對他來說絕對沒有難度。（小紅書）

另外，浩信早前夥吳卓羲、郭晉安、歐陽震華及高鈞賢參與內地網上直播節目，5位男星大跳《晚安大小姐》舞步，主持何基佑形容「網上有好多唔同聲音衝擊」，問浩信如何處理這些聲音？他笑言：「我覺得OK喎！今日仲見到（網民）叫我去海底撈度撈，我都想試吓係咪真係得，我未去過海底撈見過咁嘅跳舞場面，真係孤陋寡聞。」

王浩信與吳卓羲鬥舞。(小紅書)

王浩信露胸肌。(小紅書)

王浩信露胸肌。(小紅書)

之後浩信一臉嚴肅，他指很多時一些表演或事情發生了，反而多了人去關注和討論，但大眾一是喜歡，一是不喜歡，總不能強迫對方喜歡自己，他稱：「我哋盡咗力去做好件事就OK，好榮幸可以同呢幾位前輩去玩吓，同埋的而且確當日節目數據對工作係滿足到，亦都多咗人關注我哋，當下有兩個字呈現出嚟，TVB出嚟嘅人係敬業，那怕幾多歲都好，就係敬業。我覺得冇所謂，每個人都有佢年紀增長，繼續與時並進做啲畀大家睇得開心嘅嘢。」