香港書展2025｜門票3類人免費+免費再入場方法｜附時間/開放日期

香港書展將於2025年7月16至22日，一連7日於灣仔會展中心舉行。香港書展貴爲每年之盛事，今屆書展將與往年一樣，除了同時舉辦「零食世界」及「香港運動消閒博覽」兩大展覽之外，亦會邀請世界各地知名作家舉行講座交流心得，今年適逢書展35屆，更有9大必看亮點！《香港01》「好食玩飛」頻道爲大家整理書展全攻略，一文睇清書展各大門票優惠及展覽詳情，更有獨家優惠預先購票不容錯過！



書展2025｜7.16會展開鑼 一票玩齊三大會場

香港書展2025將於7月16日起於灣仔會展盛大舉行。（香港旅遊發展局）

今年的書展與往年一樣，一票在手可同時參與「零食世界」與「運動消閒博覽」另外兩大展覽，當中更提供各款零食免費試食，現場多項運動及手作試玩活動，同時享受包含閲讀、運動消閒及美食的香港夏日一大盛事，必定可以滿載而歸！

香港書展2025門票｜一票在手行3展 1招免排隊！門票獨家優惠$9

香港書展2025的小童及成人票價分別為$10及$30，更可使用獨家積分扣減，門票最平只需$9！如果不想現場排隊入場，購買$88的超級書迷證除了可走快速通道外，更可於展覽期間無限次進場，就可以無拘無束買得更過癮！

值得一提的是，今年是第35屆書展，官方亦推出35週年紀念優惠套票，套票可供5位成人入場，每位人均只需$18，一家人一起當成周末活動去睇睇書也是不錯的行程！

書展2025｜門票獨家$9起 3類人免費入場

普通門票

成人：$30

小童*：$10

​​長者：免費，65歲或以上免費（憑身份證）

3歲以下：免費

1990年出世免費入場

*小學生或身高1.2米或以下的兒童

立即買飛👉🏻獨家$9起入場

35週年紀念優惠套票

成人（5人用）：$90｜人均$18｜原價$150

即買35週年紀念優惠套票

超級書迷證（無限次以特別通道入場）

成人：$88

即買超級書迷證

香港書展2025｜免費再進場特別優惠

以正價購買2025年7月16或17日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券，免費在以下時段再進場一次。

1) 7月18-20日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月21日（星期一）晚上7時後



書展2025｜9大亮點搶先睇

今年香港書展第35屆。（黃穎怡攝）

書展2025亮點【1】 1990年出世免費入場

第一屆書展於1990年舉行，適逢今年是第35屆香港書展，凡1990年出世的人士，在現場出示有效身份證明文件即可免費入場！

此外，在書展消費滿$500，即有機會換領書展第35屆限量紀念版布袋及精美禮品！

書展2025亮點【2】 限量500套「三五知己」套票

今年是第35屆香港書展，亦隆重推出「三五知己」套票，只需以3張門票價錢，即可以5人入場！套票僅需$90，人均$18就可以行匀3個展覽！

立即買飛👉🏻獨家$9起入場

書展2025亮點【3】《破地獄》演員分享會

香港電影編劇家協會今年書展更將聯同天地圖書及超等視覺合辦講座，邀請了《破地獄》演員許冠文、衞詩雅、朱栢康及梁雍婷，與導演何妙祺到書展現場與大家分享香港電影文化及港產片的魅力！

《破地獄》演員將現身書展。(《破地獄》電影劇照）

在書展現場更有機會買到《破地獄》、《毒舌大狀》、《九龍城寨之圍城》、《焚城》等電影劇本作品集！

書展2025亮點【4】 全新AI主題展覽 領取度身訂造書籍！

今年「世界文化藝術廊」推出全新主題展覽「有枱·閱食」，將展館打造成極具科技感的餐桌！除了可以閱讀有關飲食文化的書籍，更可以玩遊戲了解自己的用餐性格，並獲得「度身訂造」的書籍！場館亦設有AI視覺體驗，可以盡情打卡！

書展2025亮點【5】 全新文化及創意產品區 香港非遺互動體驗

今年書展將首設「文化及創意產品區」，除了提供多個香港非物質文化遺產的互動體驗，更會展出具有澳門特色的文創產品以及故宮博物院宮廷文創精品！

書展2025亮點【6】 「名人講故事」 江旻憓陳凱琳名人分享

今年書展將秉承過往傳統，廣邀世界各地的作家及名人交流分享。為呼應今年主題，書展官方邀請到不少相關飲食文學相關作家，當中包括名導演及食療養生達人嚴浩。另外「名人講故事」環節則邀得奧運劍擊金牌得主江旻憓、藝人陳家樂及陳凱琳等進行分享。讀者可到書展官方網站進行預約與作家及名人見面。

書展2025亮點【7】FIBA大師賽 免費電子運動體驗

運動消閒博覽館亦將舉辦不同大型活動及比賽。期間香港貿發局將與與 M1 Group Limited 合作，首度將國際賽事「FIBA 3x3 世界巡迴賽—香港大師賽2025」移師於室內進行，於7月19至20日期間舉行。

香港遊樂場協會今年亦再度進駐展覽提供不同免費運動體驗，包括7月16至17日的匹克球、花式跳繩及跑步體驗，7月18至19 日的街頭健身體驗，7月20至21日的HADO 電子門避球，以及7月22日的無人機足球體驗。

書展2025亮點【8】 新增旅遊專區 包含日本台灣泰國館

香港人熱愛到外地旅遊，旅遊專區亦備受關注。今年書展會納入新增的旅遊專區，而過往獲高人氣的日本館將聯同鹿兒島、靜岡和岩手等17個日本縣市參展，到時將介紹地道特色零食。除了一向受歡迎的日本館外，專區另設台灣館和泰國館，讓大家體驗異地風情！

書展2025亮點【9】「米芝蓮必比登」進駐「零食世界」

+ 1

今年的「零食世界」規模亦比往年升級，搜羅了超過1,300款環球經典味道、健康之選及手工零食，包括獲選「米芝蓮必比登推介 2025」的石磨黑芝麻產品，以及薑檸蜜和話梅檸蜜等特別口味的手工汽水等。

香港運動消閒博覽+零食世界

第35屆書展將於7月16至22日灣仔會展開鑼，而今年的香港書展主題聚焦「飲食文化•未來生活」，探討飲食歷史、健康及科技。展區設有講座和「世界文化藝術廊」，引領讀者從香港看世界。

第35屆書展連同香港運動消閒博覽及零食世界，有超過770間展商參與，並舉行超過620項活動，今年書展首設「文化及創意產品區」，帶來本港非物質文化遺產互動體驗，今年更新增旅遊專區，專區除了有往年大受歡迎的日本館，還有台灣館和泰國館！

立即買飛👉🏻獨家$9起入場

除此之外，書展亦秉承國過往傳統邀請著名作家及名人分享創作心得，例如中國國歌詞作者田漢的侄女田偉將與合作作家黃天，2位將一同為《義勇軍進行曲》誕生90周年舉行講座。大家可以預先到書展官方網站進行預約，與心儀的作家及名人見面。

立即買飛👉🏻獨家$9起入場