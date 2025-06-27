周秀娜回應「被人包」及大肚傳聞　剖白與千億富豪關係

前TVB主播方健儀的Youtube節目《女人方言》，訪問不同界別的女性，最新一集請來周秀娜做嘉賓，當中周秀娜更大方回應「被包」傳聞。



周秀娜自2016年就傳出與富豪關係不一般。（IG/@chrissienana）

周秀娜出道以來，公開承認的戀情只有與髮型師男友陳偉成的六年情，二人於2013年結分手。方健儀問道周秀娜的感情生活時，她稱：「感情空白。（都冇乜人信。）係咪呀？（係呀，會覺得你好多人追。）唔知點解，外間係覺得好多人追，你話冇就會覺得一定係呃佢。」周秀娜坦言曾認識新朋友，都有去嘗試過，但是了解過後，自己又覺得不太合適。她又稱自己喜歡一個人，會全身投入，是個戀愛腦。

周秀娜稱感情空白。（截圖）

首度回應「被人包」和大肚傳聞：我又唔認識嗰個當事人

而方健儀又提到周秀娜曾傳出「被人包」和大肚的傳聞，周秀娜亦激罕大方回應。對此，周秀娜稱感謝方健儀問她這條問題：「真係好感謝你問我呢個問題。（因為從來冇人問過你？）真係冇人問過我，好似呢件事已經唔需要問，我真係覺得好冤枉，嗰個冤枉係我覺得我係咪因為咁所以冇拖拍？我真係唔知點解會咁樣傳出嚟，我又唔認識嗰個當事人。（你指男方？）男方，我唔認識㗎真係。」

周秀娜稱不認識男方。（截圖）

周秀娜剖白消失之謎 清者自清：真係蝕咗

周秀娜又提到有人覺得她消失了一段時間：「拍戲係咁咪㗎嘛，一年入面係拍2、3部戲，已經用咗幾個月時間，同埋唔係拍完嗰個時候就即刻出街。尤其是之前疫症嗰幾年，我係有兩三部戲拍了之後，直情出唔到街。（所以你消失了喺人眼前嘅時候，人哋就以為你係全程投入在這個被包的情況？）係呀，其實唔係，其實Keep住每一年都有拍戲或者工作嘅狀態。有嗰種心聲就係覺得，我有做過都好呀，但係冇呀嘛就係，哎呀，真係蝕咗，真係蝕咗啦！同埋一直都唔講，係因為因為其實我又唔想俾人覺得我用嚟宣傳，所以我就覺得等這件事，會不會自己清者自清呢？你點講都會有人唔滿意甚至唔信，當我去講冇或者唔係，啲人又覺得你不肯講，大家都係偏向於相信佢哋想相信嘅事實。」

稱每年都是工作狀態。(截圖)

否認消失。(截圖)