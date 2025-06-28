45歲視后坦承內地拍攝比TVB舒服　提醒年輕演員要練好普通話

內地影視行業發展迅速，這些年來都吸引不少港星北上尋求發展機會，大家都對內地拍攝的環境都給予好評，就連「視后」胡杏兒亦都不例外。近日，她在接受媒體訪問時就表明在內地拍攝確實比在香港拍攝更為舒服，而且還有時間相約朋友吃飯，難怪鮮少在香港見到她的作品。

胡杏兒成香港首位獲邀擔任《第30屆上海電視節白玉蘭獎》海外電視劇單元評委。（胡杏兒微博圖片）

自1999年當選香港小姐（季軍）後，胡杏兒就簽約給TVB，在TVB期間拍攝了多部家喻戶曉的劇集，直到2015年約滿離巢。隨後就將重心轉移內地發展，先後推出的劇集，就好像《那年花開月正圓》、《蠻好的人生》等都受到好評，在內地及香港已具有豐富拍攝經驗。

胡杏兒承認在內地工作拍攝比起在TVB更為舒服。（胡杏兒微博圖片）

正正這麼一路走來，令她更能體會到內地、香港的拍攝節奏，近日她就以香港首位獲邀擔任《第30屆上海電視節白玉蘭獎》海外電視劇單元評委接受媒體訪問時，她就表明在內地拍攝工作比在TVB更為舒服，因為TVB的工作強度很大，有爭分奪秒的感覺，時間比較長，當然仍相信是一個很好的訓練。而在內地就是比較舒服，甚至有時間約朋友吃飯，正因為有空令她更能思考怎麼在角色上有一個深層次提升。

內地拍攝節奏令她有時間約朋友出來吃飯。（胡杏兒微博圖片）

另外，她亦明確提醒香港年輕演員，選擇在內地發展需把普通話練好。身為過來人的她表示自己在2009年拍攝第一部內地劇《美人心計》時，已經逼自己用普通話去演出，可能正因如此累積了經驗就會越來越好。