歌手2025｜鄭欣宜出師不利　拍攝期間發生意外傷及頸部宣布退賽

歌手鄭欣宜神隱2年多，近日內地節目《歌手2025》已宣布欣宜成為節目第七期補位歌手，並成為神隱後首度亮相的節目。而日前欣宜亦一早抵達長沙綵排及拍攝宣傳片，今日（27/6）更流出綵排花絮。不過就在節目播放前，湖南衛視在微博公告，欣宜因拍攝期間發生意外，因傷退出比賽。

早前流出欣宜綵排情況。(網上圖片)

據公告所見，欣宜是在拍攝VCR期間，意外被攝影器材擊中肩頸部分，要急送往醫院治療，雖翌日已出院並亮相綵排，但欣宜有感未在狀態，故決定宣布因傷退賽。而《歌手2025》亦理解情況，表示隨時等待《女神》歸來。

《歌手2025》本來是鄭欣宜神隱兩年後的復出舞台，現被逼宣布退賽。（網上圖片）

鄭欣宜綵排後與粉絲揮手聊天，狀態相當好。（小紅書圖片）

【《歌手2025》公告全文】

致廣大關注《歌手2025》的朋友們：

6月25 日，在拍攝VCR 期間，因工作人員對燈光器具處置不當，導致歌手鄭欣宜意外受傷。得知消息後，我們深表歉意與關切，並第一時間將歌手送院治療。

6月26 日，欣宜表示，只要身體状况許可，依舊想登台演出。

我們感動於欣宜堅持歌唱的信念，也深知她對舞台的尊重、對歌迷的珍視，愿持續提供一切必要的支持與協助。當晚凌晨，欣宜抵達節目現場彩排《女神》，期待能为歌迷與觀眾帶來精彩演繹。

6月27日直播前兩小時，欣宜表示，因肩頸及耳部傷情仍未消退，未能達到最佳演唱狀態，經思考後，决定退出《歌手2025》第七期競演，待身體恢复後回歸下一輪張榜賽，以更好的状態回饋觀眾。

我們再次向欣宜致以最誠摯的問候與敬意，願她早日康复。《歌手2025》隨時等待《女神》歸來。

《歌手2025》節目組

2025年6月27日