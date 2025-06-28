港姐富商老公自爆曾錯過佘詩曼成遺憾　大呻一原因導致多年無機會

1997年港姐冠軍，現年51歲的翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席，70歲鄔友正結婚至今26年，翁嘉穗近年愛於社交網分享生活與工作，她的老公鄔友正亦一樣活躍於社交網，且多次發表言論惹來關注和討論。鄔友正昨日就出帖發文大爆他與佘詩曼一段鮮為人知的關係。

翁嘉穗與老公鄔友正慶祝結婚26周年。(IG圖片)

翁嘉穗罕有與富商老公鄔友正一同接受訪問。（小紅書）

鄔友正攬實總經理曾志偉。（小紅書）

佘詩曼與翁嘉穗是同屆港姐三甲，佘詩曼是該屆的季軍，當年鄔友正旗下品牌是港姐贊助商之一，因此他當年曾與佘詩曼合作過。鄔友正以「佘詩曼與合詩雨」為標題，發文寫道：「佘詩曼選港姐後第一個廣告，是拍海馬牌枕頭！當時廣告裏我自編了一句：好似佢咁紅到發紫！後來真的應驗了我的說話，佘詩曼真的紅到發紫！可惜我錯過了！因為我的競爭對手，請了佘詩曼做代言人，而且年年續約！所以之後我再沒有機會請佘詩曼拍廣告！」

鄔友正當年與佘詩曼合照。(小紅書)

佘詩曼舊照。(小紅書)

鄔友正續說：「現在過了20幾年，新進演員合詩雨，第一個廣告，也是剛剛拍的海馬牌廣告！我也睇好合詩雨，好快便會紅到發紫！今次不會再錯過了！她們兩個的姓名，也驚奇的相似！佘的頂同合極相似！中間大家都是一個詩字！預祝合詩雨大紅特紅，替海馬拍多些廣告，雙贏！」原來他趁此宣傳他看中的新人女演員。有網民讚鄔友正說：「鄔生幾時都咁有眼光， 無論揀太太揀代言人揀衫都好有眼光 。 獨具慧眼。 仲每樣決定都有先見之明。」

鄔友正與合詩雨合照。(小紅書)