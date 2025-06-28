「御用斯文敗類」北上搵女人錢　網友留言勁興奮：將第一次獻給你

BOP天堂鳥組合三子各散東西，葉泓聲（Gordon）堅持唱歌之餘亦有涉足飲食界，歐喬鋒（Tyrese）早年就轉行做花農，而34歲許俊豪（Lincoln）則主要拍劇，在《愛上我的衰神》、《奪命提示》飾演斯文敗類，變態殺手之外，亦北上發展開美甲店，名副其實的「搵女人錢」。



天堂鳥。（資料圖片）

34歲的許俊豪（Lincoln）已入行15年，2014年成為男團天堂鳥（BOP）成員之一，直到2021年解散。許俊豪之後主力接拍TVB劇集，成功打開知名度，拍過《愛上我的衰神》、《奪命提示》均飾演變態殺人狂，故被封為「御用變態佬」。許俊豪近日在小紅書報喜，透露在內地開美甲店，更為生意落力宣傳。

Lincoln許俊豪貼出幕後花絮照，笑稱啲血跟足成晚。（IG：@lincolnhhui）

前組合BOP天堂鳥成員Lincoln許俊豪，在TVB新劇《愛上我的衰神》中飾變態奸角竇哲人獲網友大讚。（影片截圖）

日前他在社交平台小紅書寫道：「我在福田開了美甲美睫店？是玩還是認真？睇睇環境先，看完記得找我了」。不少網民知道明星開美甲店後都十分雀躍，留言問他會否座陣？更留言表示會去幫襯支持：「如果你親自和我做我即刻去，將第一次（美甲）獻給你」、「你幾時在店裡？我去我去」、「係咪你親自做？」也有網民表示，如果他在店內，還會帶簽名照去支持。

許俊豪北上開美甲店。（小紅書截圖）

許俊豪北上開美甲店。（小紅書截圖）

Lincoln許俊豪首次在電視劇中擔演重要角色！（IG：@lincolnhhui）

其實，近年許俊豪的工作量也尚算不錯，單是2023年已有《隱形戰隊》、《法言人》和《你好，我的大夫》三套劇及客串《愛·回家之開心速遞》，2024年也有《痞子無間道》、《奪命提示》和《刑偵12》，算是因為出演一系列TVB劇而收獲人氣2025年更有《執法者們》，選在近年曝光率急增的時候北上開舖，確是再合適不過。

Lincoln許俊豪笑稱是次飾演「斯文敗類」。（IG：@lincolnhhui）

許俊豪（Lincoln） (lincolnhhui)

蔡潔為許俊豪解剖，但找不到其胸口出現瘀傷的原因。(影片截圖)