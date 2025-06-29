90後搞笑女神ViuTV過檔TVB被鬧反骨　為追夢慳錢著完衫退貨退款

現年31歲的關嘉敏(Carmen)，2016年以五人女團Bingo出道。她2020年先以ViuTV選秀騷《全民造星3》成名，翌年轉投TVB後，再以去年的《福祿壽訓練學院》搞笑扮譚輝智而爆紅。今年，Carmen再以「搞笑女神」封號參與人氣節目《女神配對計劃》，並乘勢推出首支個人單曲《愛不罕有》。由歌手變搞笑綜藝的Carmen接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，節目中，Carmen除了大談女團時代的辛酸，更披露轉投TVB後被鬧爆，以致工作收入全被叫停的無奈，她說：「最難頂係話我反骨！」至於搞笑女神回應入行以來的兩段圈中緋聞，她首度承認當中一段說：「當時大家係想了解。」

關嘉敏由ViuTV過檔TVB被鬧反骨。（ig@carcar.carman）

關嘉敏接受梁泰來訪問。

選《造星3》前，熱愛唱歌及表演的關嘉敏已不理父母反對入行做了女團Bingo四年。雖然入行前已因教跳舞儲了六位數，但出道不久已差不多將積蓄花光，她說：「我哋演出多數得車馬費，之後抽佣再要五個人分，我真係試過糧單得八毫子，我都嚇親！媽咪知道更擔心，每一日都問我夠唔夠錢使。」Carmen指那四年為追夢用了不少方法慳錢，「著嘅衫多數嚟自連鎖店，著完refund；其次，我唔出街食飯會自己帶飯，可以減肥又健康啲；第三我會行路，譬如我住黃大仙公司在九龍灣，會行返公司慳返啲車錢。」

關嘉敏選《造星3》前，熱愛唱歌及表演，曾不理父母反對入行做了女團Bingo四年。（網上圖片）

關嘉敏曾參加《全民造星III》，當年25歲。（ViuTV Facebook）

關嘉敏曾參加《全民造星III》，當年25歲，20強止步。（ig@carcar.carman）

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Carmen坦言當年《造星3》雖然20強止步，但已大獲好評並成就了她人生首個事業轉捩點，「係好感恩好感謝《造星3》，之後真係接咗好多廣告，幾乎一個禮拜拍三個廣告。」至於翌年她突然轉簽TVB被網民鬧爆，Carmen說：「我哋出過道有經理人公司嗰啲，全部都無簽Viu。Viu亦無意欲簽我，亦無義務要用我，但我亦多謝佢哋令我哋知名度提升。點解去邵氏？係我公司嘅決定，或者唔係一個good timing就畀人鬧到爆。係乜都鬧，最傷心最難頂係話我反骨，外間唔知原因，我喊左三日三夜。同一時間，最支持我做呢行嘅阿嬷走咗，更唔想父母唔開心，所以都無同屋企人講，只係匿埋喊。」除了自身被罵，Carmen的工作與收入同時被「罵停」，「當然客戶見到我發生咁嘅事，好多廣告都cut咗。有啲廣告亦因為咁落咗架，係好無助同無奈。我係無得揀嗰個，只有公司指令做，支持開我嘅人又無晒，係乜都無晒。」

參加《福祿壽訓練學院》。（ig@carcar.carman）

去年關嘉敏喺《福祿壽訓練學院》搞笑扮譚輝智人氣急升。（ig@carcar.carman）

做返自己靚返晒。（ig@carcar.carman）

扮王菲都好似。（ig@carcar.carman）

扮王菲都好似。（ig@carcar.carman）

轉投TVB後，Carmen視每一個出鏡機會都是一個良機，抱著得返大膽同無得輸的心態，最終憑搞笑扮嘢殺出一條血路。至於自認單身三年的她，問及近日參與《女神配對計劃》是為了出鏡機會或是想尋獲一段真感情？她說：「我認為搵到感情係bonus！我太耐無拍拖，只想搵返戀愛嗰種感覺。」

Carmen自認性格男仔頭，身邊有很多男性朋友，不過她亦friendzone了大部份身邊異性。至於入行以來，她先後跟同公司天堂鳥(BOP)的葉泓聲(Gordon)，以及《造星3》的隊友陳宗澤(CY)傳過緋聞，她回應說：「你話Gordon，過咗咁耐唔怕講。當時大家係想了解，但最後係發展唔到。因為同公司太奇怪，會影響工作好麻煩。所以最後無一齊，或者我唔適合同圈內嘅人。CY神經刀？我哋真係好friend，到而家都有約出嚟食飯！嗰時比賽我同佢住得好近，一齊搭地鐵架車郁，就影到我好似挨落去佢度咁。第二日我哋睇返報導，都係得啖笑！」Carmen坦言鍾情有才華的男性，所以配對節目中的姜卓文(細John)，甚得她的歡心，「細John正呀！佢有機會呀，所以佢咪響我嗰組囉。」

近日參與《女神配對計劃》出鏡率大增。（ig@carcar.carman）

有身材加靚樣，極速上位。（ig@carcar.carman）

與葉泓聲曾互相了解。（ig@gordon2ok）

同CY好friend。（ig@chasec316）

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