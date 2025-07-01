前港姐曝光泰國白龍王3個秘密提點 娛圈急流勇退榮升保險界頂層
撰文：張寧兒
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2002年港姐蔡潔雯（Rubyanne）當年奪得「才藝卓越小姐」，當屆港姐冠亞季軍分別為林敏俐、左慧琪、胡家惠。蔡潔雯選完後簽約無綫（TVB），曾獲公司力捧為花旦，拍過電視劇《大唐雙龍傳》、《隔世追兇》、《奪命真夫》、《妙手仁心III》、《我的野蠻奶奶》、《巴不得爸爸...》等。蔡潔雯早年忽然淡出幕前，轉職做空姐，2015年結婚與從事IT生意老公育有一子。近年蔡潔雯生活風光，除了進軍保險界榮升財富管理總監，更獨闖內地14億人口市場傾生意，做商界女強人。2022年蔡潔雯罕有出席活動接受訪問，坦言無意復出拍劇，決心全面退出幕前。蔡潔雯近日自爆，原來當年曾有緣見泰國「白龍王」周欽南一面，更獲白龍王授予三個秘密指點。
蔡潔雯上載片段，透露當年有幸獲白龍王接見，她穿上素衣，合十跪拜在白龍王面前，十分虔誠。蔡潔雯透露白龍王先在她頭上畫符號，而白龍王之後提醒了蔡潔雯三件事，蔡潔雯坦言建議很特別，她說：「佢叫我唔好拍枕頭，入屋唔好踩住鞋去除鞋，要改好脾氣孝順父母，你一定會好㗎。」從相片可見，同行的還有其他港姐佳麗。蔡潔雯發文：「雖然唔知道咩人佢唔見 但係自己有緣聽過佢一些指點 感覺是幸運的 我喜歡高圍（維）度的智者」。