前港姐曝光泰國白龍王3個秘密提點　娛圈急流勇退榮升保險界頂層

2002年港姐蔡潔雯（Rubyanne）當年奪得「才藝卓越小姐」，當屆港姐冠亞季軍分別為林敏俐、左慧琪、胡家惠。蔡潔雯選完後簽約無綫（TVB），曾獲公司力捧為花旦，拍過電視劇《大唐雙龍傳》、《隔世追兇》、《奪命真夫》、《妙手仁心III》、《我的野蠻奶奶》、《巴不得爸爸...》等。蔡潔雯早年忽然淡出幕前，轉職做空姐，2015年結婚與從事IT生意老公育有一子。近年蔡潔雯生活風光，除了進軍保險界榮升財富管理總監，更獨闖內地14億人口市場傾生意，做商界女強人。2022年蔡潔雯罕有出席活動接受訪問，坦言無意復出拍劇，決心全面退出幕前。蔡潔雯近日自爆，原來當年曾有緣見泰國「白龍王」周欽南一面，更獲白龍王授予三個秘密指點。

蔡潔雯2002年選港姐奪得「才藝卓越小姐」。（節目截圖）

2002年冠亞季分別是林敏俐（圖中）、左慧琪（圖左）和胡家惠，三人都是選完港姐後，兩年內便離開了TVB，所以觀眾對這一屆未必有印象。（TVB.com）

蔡潔雯獨自到內地市場傾生意。（IG圖）

蔡潔雯今進軍保險界，以財富管理總監身份示人。（IG圖）

蔡潔雯上載片段，透露當年有幸獲白龍王接見，她穿上素衣，合十跪拜在白龍王面前，十分虔誠。蔡潔雯透露白龍王先在她頭上畫符號，而白龍王之後提醒了蔡潔雯三件事，蔡潔雯坦言建議很特別，她說：「佢叫我唔好拍枕頭，入屋唔好踩住鞋去除鞋，要改好脾氣孝順父母，你一定會好㗎。」從相片可見，同行的還有其他港姐佳麗。蔡潔雯發文：「雖然唔知道咩人佢唔見 但係自己有緣聽過佢一些指點 感覺是幸運的 我喜歡高圍（維）度的智者」。

蔡潔雯自爆見過白龍王。（IG圖片）

一身素衣見白龍王。（IG圖片）

虔誠跪拜。（IG圖片）

白龍王提醒蔡潔雯不要拍枕頭、入屋不要踩住鞋除鞋，以及改善脾氣好好孝順父母。（IG圖片）

同行還有其他港姐。（IG圖片）

當年一班港姐感情好好。（IG圖片）

蔡潔雯當年好靚女。（IG圖片）

當年照片。（IG圖片）

舊照。（IG圖片）

蔡潔雯指今已華麗轉身，出席保險公司宴會，自我介紹寫上「財富管理總監 百萬圓桌」。（IG圖片）

出席女企業家聯會就職晚宴。（IG圖片）

得閑打哥爾夫球。（IG圖片）

影帝梁朝偉深受白龍王喜愛，惟梁朝偉太太劉嘉玲卻遭白龍王拒見達4次之多。（莫匡堯 攝）

白龍王認為周杰倫做主角，票房一定強勁。林建岳於是聽從意見，最後影片票房直接破億。（影片截圖）