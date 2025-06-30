黃宗澤新劇驚現昔日性感女神主演　闊別TVB逾22年強勢回歸

去年11月TVB舉行舉行《TVB同行創新節目巡禮2025》，預告來年15套劇集及綜藝節目，當中見到不少久別TVB的演員名稱，其中一位更是闊別TVB 22年的女神朱茵﹗



「TVB 同行創新節目巡禮 2025」去年11月在電視廣播城隆重舉行。（資料圖片）

譚俊彥在接受傳媒訪問時透露將與「阿姐」汪明荃、蔡少芬及朱茵合作拍劇。

《風華背後》以姊妹繼承之戰為主題。（劇集海報）

近日黃宗澤在微博上載一套新劇概念海報，「#風華背後官宣概念海報# 當金錢與慾望膨脹，家，化作華麗“鬥獸場”。#鵝廠2025大劇片單#」，相隔2日後邵氏官方微博上載同一張海報，寫上：「那些被名利啃噬的晨昏，終究讓血濃於水的紋路，在商海硝煙裡長出新的鎧甲。#風華背後# 敬請期待！」標籤劇中演員包括千禧年代四大花旦之一，最年輕TVB視后蔡少芬，阿姐汪明荃、黃宗澤、姜大衛，更有女神朱茵的名字出現。

《風華背後》最新概念海報。（邵氏官方微博）

朱茵1991年修讀演藝學院二年級時被相中，以學生身份任兒童節目閃電傳真機主持人。畢業後，朱茵正式簽約電視台，93年參演其首部電視劇作品《都市的童話》，丁噹一角令人印象深刻，及後再參演包括改編自倪匡名著的《原振俠》、金庸名著《射鵰英雄傳》、《廉政行動組》等。原來在TVB只拍過七套劇集，最後一套是2003年的單元劇《富豪海灣非凡情緣》，是次回歸令人期待。

朱茵演藝學院未畢業即被發掘加入TVB。（網上圖片）

朱茵演藝學院未畢業即被發掘加入TVB。（網上圖片）

朱茵演藝學院未畢業即被發掘加入TVB。（網上圖片）

朱茵演藝學院未畢業即被發掘加入TVB。（網上圖片）

朱茵演藝學院未畢業即被發掘加入TVB。（網上圖片）

據知《風華背後》以姊妹繼承之戰為主題，劇集海報寫上：「姐妹是上天送給你一生的夥伴，也是上天送給你一生的敵人。」充滿火藥味！今年2月時曾傳出該劇因劇本進度等種種原因，開拍日期有變，但蔡少芬手頭上早已有其他工作，檔期排得密麻麻，未必能再另抽時間拍劇，因此這合作隨時會「難產」。蔡少芬經理人回覆傳媒時，承認劇集延期一事，坦言接拍與否仍屬未知數。是次邵氏官方微博更新，相信蔡少芬朱茵應該很大機會再現TVB。