新秀冠軍開騷失控走音有觀眾嬲到退票　終自爆頑疾慘況：無法自救

早在《超級巨聲》、《超級星光大道》、《中年好聲音》等出現之前，「新秀」一向是樂壇唱家班保證。而鍾舒漫（Sherman）則是於2005年參加無綫電視與英皇娛樂合辦的《英皇新秀歌唱大賽》奪冠入行，成為跳唱歌手。她2020年於英皇完約，成為獨立歌手，近日更於廣州開《「UNLOCKING」SHERMAN鍾舒漫2025巡迴音樂會》。

鍾舒漫近日於廣州開《「UNLOCKING」SHERMAN鍾舒漫2025巡迴音樂會》。（網上圖片）

鍾舒漫當晚唱足16首歌，由開場的《高手過招》到結尾的《What You Get》，但網民就貼上演出片段，指對其歌聲感到非常無奈。當日Sherman聲線不但非常沙啞，到某些位置更直情冇聲，儘管看得出她已小心翼翼控制用聲，但效果仍未如理想，即使是她的首本名曲《給自己的信》都一樣「炒車」。而翌日，Sherman再去到佛山參加另一個音樂活動，表現一樣強差人意。

鍾舒漫當晚唱足16首歌，但聲線不但非常沙啞，到某些位置更直情冇聲。（網上圖片）

儘管看得出她已小心翼翼控制用聲，但效果仍未如理想，即使是她的首本名曲《給自己的信》都一樣「炒車」。（小紅書）

網民真金白銀畀188至488人民幣入場睇騷，當然希望聽到正常甚至超水準發揮，面對「理想與現實」差距，觀眾發文狠批，且毫不留情：「給我耳朵賠點錢可以嗎？唱得有點過於難聽了，觀眾沒叫回水還鼓掌，已經好畀面了。」、「其實不舒服是不是可以取消，無法保證演出水準就不應該售票，聽和台上唱的都很難受，可以退錢嗎？」另外，也有網民指出Sherman即將擔任《聲秀》導師，質疑其說服力：「她還要做新節目新人的導師，這要怎麼繼續下去？」更甚者是有觀眾稱自己已向主辦單位申請退票，表示：「大麥客服申請，已經申請受理了，等結果。」

觀眾貼出當晚的片段，坦言認為台上台下都十分難受，質疑為何不取消。（小紅書）

這位觀眾更不留情面狠批：「觀眾沒叫回水還鼓掌已經好俾面了。」（小紅書）

但亦有人認為，雖然聲線失準，不過Shermam跳得很好、很落力，快歌部份出乎意料地好。（小紅書）

其他網民留言，有人擔心鍾舒漫要怎麼去做《聲秀》導師。（小紅書）

有觀眾透露自己已向主辦單位申請退款，正等待審批。（小紅書）

其實都有網民留言指出，Sherman之前在鄭秀文演唱會表演時唱得很好，今次明顯是生病或聲帶受損，其實她過往都有透露過自己從2015年起已發現聲帶不受控，會忘記了發聲位置，2022年更完全失聲，她表示：「平時講嘢好正常，但唱歌就好似有十幾個人摙住把聲，非常痛苦，2024年12月有日突然無法呼吸。」她原以為多練習就會好，但發聲愈執著愈挫敗，試過每次落台都會喊，本身是虔誠基督徒的她，更曾因此向神說，覺得自己已失去了人生，希望神把她接走，不想生存下去。

其實都有網民留言指出，Sherman之前在鄭秀文演唱會表演時唱得很好，今次明顯是生病或聲帶受損。（IG@chungshersher）

鍾舒漫其實都透露過自己的聲帶受損，她曾表示：「平時講嘢好正常，但唱歌就好似有十幾個人摙住把聲，非常痛苦。」

而今次廣州開騷後觀眾於網上狠批，鍾舒漫終在今日（1日）凌晨發文回應，她以千字文交代聲線情況，坦承一路都受聲帶肌肉不受控問題困擾多年，就算醫生也找不出根治方法，「但我可以形容就是要發音時會肌肉突然抽搐，嚴重的會呼吸困難，甚至說不出話。並不是因為心情緊張，而是在我沒意識的情況底下都會發生這個情況，連跟我最好的朋友普通開心聊天我都會突然發作，就是這麼一回事。那種無緣無故、突如其來就是讓我百般無助。」

鍾舒漫透露自己聲帶肌肉已不受控多年，且會無預警發作，肌肉抽搐、呼吸困難：「連跟我最好的朋友普通開心聊天我都會突然發作。」（IG@chungshersher）

講到廣州演唱會當晚，她指復發得非常厲害，一開場已肌肉抽搐，在台上無法自救，但亦不能失場，只能盡力開口唱。Sherman透露之前都有類似情況，但不及今次嚴峻：「今次係一個音樂會，我能夠對得住自己的就是站在台上直到最後。當然自己都好失望難過，歉疚，不想令歌迷失望，更加不想看見負評，誰喜歡？」她稱自己著重私隱，一直以來亦不想自揭瘡疤，而且亦怕會收到很多不必要的意見和「分析」，但根本可以試的方法她都試過了，因此她強調：「其實每次因為對方的好意我都要禮貌作回應，心也很累（所以接下來千萬不要給我留言休息多點放鬆點好好養聲飲多點水嗰啲），所以到最後每次我都隨便說失聲或不舒服就好，但我已經非常努力的去被醫治了很多，否則很多近年的表演我都已經昏倒在地了。」

Sherman指自己試盡各種方法去治療，所以每當聽到人幫她「分析」病情，叫她飲水、放鬆點、多休息，都覺得心很累，因此不喜歡向外界透露病情。（IG@chungshersher）

對於有人叫她「好返先出嚟唱啦！」，Sherman回應：「其實我都曾經多次以為自己已好返，誰知類似的症狀還是再出現？沒嘗過這感受不要緊，但的確燃燒你意志。那可以怎樣？個人而言，要處理這個問題只有一個方法，就是面對和勝過。我總不能夠等待自己感覺完全無事我才嘗試，我總不能夠看見資源才開始做音樂，我總不能夠確保有人會喜歡我我才踏出夢想的一步。」她坦言自己連接Job前都需要很大勇氣，不知道表演當日狀態如何，但都鼓勵自己一定要相信、要有信心，而的確很多次她都做到，只是這次卻被觀眾看見了最軟弱的自己。

對於有人叫她「好返先出嚟唱」，她解釋：「我總不能夠等待自己感覺完全無事我才嘗試，我總不能夠看見資源才開始做音樂，我總不能夠確保有人會喜歡我我才踏出夢想的一步。」（IG@chungshersher）

Sherman直言會傷心，但覺得自己比起很多與病魔努力搏鬥的人，自己很渺小，不過她又表示：「我只想說這就是現階段的我，都已經俾晒出嚟，我從未放棄相信我會有完全克服到的一天。不喜歡我真的沒問題，因為我都好理解，或者以後不要再看和聽有關我的事情就好。而想繼續與我同行的，我知道會自然繼續同行。對於當晚購票捧我場的觀眾，我心痛的、由衷向你們致歉。當然要感謝願意陪伴我多年的粉絲們對我的愛護和心痛，Sherman 會努力向前的。」她說曾覺得自己很可憐，問「為什麼是我？只想正常唱歌而已。」但今日她已不覺得自己可憐，因為她相信心態最重要，要面對、克服還是被難關打倒，選擇權在自己手裡。

鍾舒漫帖文全文：