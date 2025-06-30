氣質女神15歲爆紅被學校要求自動退學　鏡頭前落淚：很無奈

現年55歲的袁潔瑩（Fennie）初出道憑藉電影《開心鬼》系列爆紅，但1994年不幸患上厭食症，體重試過只得75磅，2021年更曾透露因情緒不好，被診斷出有焦慮和人群恐懼症，要向情緒病醫生治療。袁潔瑩近年逐漸減少幕前演出，並進駐抖音分享近況，日前她拍片透露當年入行後人氣急升，被學校逼退學，一時忍不住落淚。

袁潔瑩昔日在演藝圈中是數一數二的女神。（VCG）

袁潔瑩氣質獨特，15歲時候到新藝城影業公司試鏡，導演和黃百鳴要求她做出很驕傲和反叛的樣子，除了不笑，還雙手交叠頭向上，結果為她帶來第一部電影《開心鬼放暑期》的演出機會。

袁潔瑩15歲拍第一部電影《開心鬼放暑期》爆紅。（抖音@袁潔瑩）

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袁潔瑩很快便成為校內風頭躉，不少師弟師妹，甚至高年級的同學都會趁小息時間到課室找她，袁潔瑩說：「我學校很嚴格及保守，他們覺得學生放午餐的時候，為什麼要看這個女生。我拍電影開始...已經很出名，拍電影一個女同學，還有一年我就….畢業，學校要我自動退學，很無奈。」被問是否為拍戲犧牲太大？她哽咽說：「當時我沒有想過，在演藝圈發展，當初答應放暑假時拍一部，還沒拍完，已叫我簽第二部電影，所以學校要我自己退學，肯定有一點不開心。」

因為太受歡迎，竟被學校要求自動退學。（抖音@袁潔瑩）

重提往時，袁潔瑩都忍唔住喊。（抖音@袁潔瑩）

重提往時，袁潔瑩都忍唔住喊。（抖音@袁潔瑩）

袁潔瑩在鏡頭前流淚，要停機待她情緒平復後再拍攝。她指自己學業成績屬中等，但最後15歲無奈被逼停學，她說：「我家庭思想保守一點，希望完成整個（中學畢業）過程。」而袁潔瑩在《開心鬼放暑假》中飾演戴卓儀是卑鄙會會長，她曾在訪問中自爆「喜歡打架」，一直被標籤是叛逆女孩，她解釋當時突然爆紅，每日要做五個訪問，自己便開了一個玩笑，在其中一個訪問說自己愛打架，但真實的她其實很乖，她說：「很乖很善良，不大聲說話，中學很多女生校裙穿很短，我會長過膝蓋，打扮也很很土。」

袁潔瑩話少女時代嘅佢其實好老土。（抖音@袁潔瑩）

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