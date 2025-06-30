《愛回家》台柱半工讀牛津大學商科成績優異　科大神科畢業奪雙A

現年42歲的「長腳蟹」呂慧儀在2004年於香港科技大學電子工程系畢業，2006年參選港姐奪得季軍後入行，近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角深入民心。呂慧儀早前以主持身份出席香港科技大學晚宴，心繫母校。呂慧儀2018年離婚後以單親媽媽身份照顧兒子「蟹籽」Anton，日前呂慧儀自爆報讀了牛津大學賽德商學院（Saïd Business School,University of Oxford）與行政管理相關的Executive Leadership課程，她曬出讀書片段，勤力又上進。

近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中「熊若水」一角而深入民心。（IG@konniecrab）

龔燁與熊若水（呂慧儀飾）。 (節目截圖)

熊家！（IG@konniecrab）

呂慧儀透露最近嘗試半工讀，把握時間溫書。她指同學來自世界各地，只有她來自香港：「一班來自世界各地的同學，有來自大企業的領導、醫療機構的高管、小公司的主管們。班中在香港的，雖然只有我一個，但也不孤單，跟同學們討論，讓我不再局限在自己的框框里，而是看見了更廣闊的想法。」

呂慧儀稱最開心是兒子多了一個讀書伴侶，「最開心的是，蟹籽好像多了一個讀書buddy。 我們一起讀書、一起努力，感覺媽媽不只是陪你長大，而是#陪你一起努力。」呂慧儀中七時曾是理科全級第一，公開試成績中，中國語文及文化科都取得A，讀書天分甚高！

呂慧儀已經做單親媽媽7年，母兼父職湊大囝囝蟹籽。（IG：@konniecrab）

長腿！（IG@konniecrab）

呂慧儀曬出素顏讀書片段，在咖啡店、公司、家中都不忘溫書，她曬出筆記及上堂片段，成績及評語都相當不錯，呂慧儀成功完成課程取得證書，令人振奮。

呂慧儀自爆正半工讀。（小紅書）

把握時間溫書。（小紅書）

把握時間溫書。（小紅書）

趕住食完飯溫書。（小紅書）

勤力！（小紅書）

上堂。（小紅書）

上堂。（小紅書）

筆記。（小紅書）

成績評語相當不錯！（小紅書）

呂慧儀好開心可以陪仔仔讀書。（小紅書）

呂慧儀為母校香港科技大學主持晚宴。（IG@konniecrab）

呂慧儀為母校香港科技大學主持晚宴。（IG@konniecrab）

同朱玲玲。（IG@konniecrab）

同鍾鎮濤。（IG@konniecrab）