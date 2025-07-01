黃翠如蕭正楠愛子蕭哈哈百日宴視帝視后雲集　比台慶陣容更強勁

黃翠如3月中誕下與蕭正楠的愛情結晶品「蕭哈哈」，一家三口相當幸福。轉眼蕭哈哈已三個多月大，舉行田園風百日宴，以彩虹作主題相當溫馨。蕭氏夫婦人緣甚好，百日宴星光雲集陣容好比台慶﹗



黃翠如蕭正楠與囝囝「蕭哈哈」，一家三口相當幸福。（IG：@wongtsuiyu）

黃翠如蕭正楠與囝囝「蕭哈哈」，一家三口相當幸福。（IG：@wongtsuiyu）

翠如同阿蕭為囝囝「蕭哈哈」在淺水灣舉行百日宴，陳敏之上載多張場內照片，賓客星光熠熠包括黃日華、馬國明夫婦、陳山聰一家三口、楊茜堯、胡定欣、洪永城夫婦以及準爸爸方力申等。

陳敏之上載多張黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴照片。（陳敏之FACEBOOK）

陳敏之上載多張黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴照片。（陳敏之FACEBOOK）

蕭哈哈百日宴在藍天白雲下以彩虹主題佈置，洋溢開心幸福感覺用汽球砌成一道彩虹，上面貼有「HAHA 100 DAYS」汽球。而哈哈嘅百日宴蛋糕亦揀咗色彩繽紛的彩虹蛋糕。敏之留言寫道：「美麗陽光燦爛的一天，美麗的媽媽，看見你們多幸福，大家都笑哈哈😘同樂 ❤️」而翠如亦回應表示：「好開心呀，愛你」

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）

黃翠如蕭正楠囝囝「蕭哈哈」百日宴星光熠熠。（陳敏之FACEBOOK）