視后林夏薇20億闊太夢碎仍富貴　照樣搭頭等艙出行貴氣十足

現年38歲的視后林夏薇早前遭山頂住所業主申請破產，又爆出其夫莫贊生今年4月已被法庭頒下破產令。未受老公破產傳聞影響，她早前宣布將於7月在廣州舉行《The Only林夏薇 音樂見面會》，稍後更會到內地其他地方開騷。日前，她飛去外地開會，繼續富貴Look現身。

林夏薇生活未受影響！（IG/@rosinalam）

林夏薇依然非常富貴！（IG/@rosinalam）

狀態好好！（IG/@rosinalam）

TVB視后林夏薇孖金融才俊老公莫贊生（Jason）曾1私人飛機出埠嘆世界。（IG@rosinalam)

照片中，坐頭等艙出行的林夏薇佩戴了不少名貴珠寶，盡顯貴氣！她更寫道：「生日開個會✈️，然後生日會～小伙伴們過兩日大馬發佈會見❤️✌️」林夏薇自從2015年與身家超過20億港幣金融才俊莫贊生（Jason）結婚，升呢成為闊太，婚後的生活相當富貴，她更不時大曬市值15億的山頂獨立屋豪宅。對於被入稟破產一事，林夏薇曾上載律師信回應事件，又再微博稱：「感謝大家關心，沒有破產，希望大家不要再傳謠，已交律師處理！ 」

繼續努力工作！（IG/@rosinalam）

林夏薇於豪宅宴請好友。(小紅書)

林夏薇於2015年下嫁金融才俊老公莫贊生，二人結婚10年依然相當幸福。（視覺中國）

之後她再更新社交網限時動態，上載1篇文章疑意有所指：「善惡終有報，人在做，天在看。世間自有公道，善惡終有報。有因必有果。天狂必有雨，人狂有禍。善有善報，惡有惡報，不是不報，近報在自身，遠報在子孫後代。做人十分精明，不如厚道。十分聰明，用七分，留三分給子孫。人算不如天算，算來算去，算自己。人有心，天有眼，人千算萬萬，不如老天一算。」並留言：「阿彌陀佛」，看來十分生氣！

律師信。（微博照片）

林夏薇貴氣十足！（IG@rosinalam)

林夏薇的家門又高又大。（IG圖片）

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案件編號 : HCB 533/2025