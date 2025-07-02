前港姐激罕露面與袁彩雲聚會氣質依然　曾為愛退出娛圈惜分手收場

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女，並不時在IG分享日常生活。近日袁彩雲帶囡囡一起返港，頻頻相約昔日好友聚會，繼早前與楊茜堯及張美妮見面後，日前她又與江芷妮、黃𨥈瑩、羅泳嫻、利嘉兒等聚會，江芷妮在IG曬出多張合照，並寫道：「要雲雲返港先約到咁多大忙人齊腳食飯。」可見相當難得！

袁彩雲相約楊茜堯及張美妮見面。（IG@colourcloud）

袁彩雲相約楊茜堯及張美妮見面。（IG@colourcloud）

日前袁彩雲又與江芷妮、黃𨥈瑩、羅泳嫻、利嘉兒等聚會。（IG@cherie.tkong）

日前袁彩雲又與江芷妮、黃𨥈瑩、羅泳嫻、利嘉兒等聚會。（IG@cherie.tkong）

日前袁彩雲又與江芷妮、黃𨥈瑩、羅泳嫻、利嘉兒等聚會。（IG@cherie.tkong）

利嘉兒。（IG@cherie.tkong）

相中所見，眾人齊聚餐廳，相當盡興！當中黃𨥈瑩身穿黑色T裇，打扮簡單仍難掩氣質，皮膚依然白滑緊緻，風采依然，而且她的蘋果肌飽滿且自然，狀態相當好，網民紛紛留言大讚她保養得宜，多年來都Keep住純天然靚樣！黃𨥈瑩在1994年參選港姐獲得最上鏡小姐後入行，入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，但當時黃𨥈瑩不離不棄，一直陪伴在他身邊給予支持。

黃𨥈瑩。（IG@cherie.tkong）

黃𨥈瑩入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火。（影片截圖）

可惜兩人拍拖7年分手收場。（影片截圖）

有指黃𨥈瑩當年更為愛情半退出演藝圈，可惜兩人拍拖7年分手收場，直至分手後她才再活躍幕前，至2011年約滿離巢，有傳由於黃𨥈瑩淡出娛圈後收入有限，重情義的古天樂仍然給予女方生活費，更曾公開承諾：「一生都不讓人傷害她」，可謂相當長情。近年黃𨥈瑩生活低調，甚少露面，只會間中出席聚會。

陳敏之、陳彥行、向海嵐、袁彩雲、黃𨥈瑩、劉曉彤、車婉婉、唐文龍及王賢誌等聚會！（IG@sharonchanmanchi）

好開心！（IG@sharonchanmanchi）

狀態相當好！（IG@dumbelle323）

好友相聚。（IG@sharonchanmanchi）

大合照！（IG@dumbelle323）

黃𨥈瑩近年生活極低調，但仍與圈中好友保持聯繫，不時出席聚會。（IG@emilykwanpowai_4544）

Keep得好！（IG@ceciliaso666）

前TVB監製潘嘉德、關寶慧、盧宛茵、黃𨥈瑩、黎海珊、蘇恩磁、鍾志光及林秀怡等都有現身。（IG@emilykwanpowai_4544）

風采依然！（IG@ceciliaso666）

黃𨥈瑩不時出席聚會。（IG@koei_koei）