爆肌男星曾遇襲眼球險被斬爆　曝光細節細思極恐：唔係點錯相

現年46歲的黃竣鋒（Jason）在2012年參加《亞洲先生競選》奪得季軍，在參選時被喻為「翻版古天樂」，2023年8月底在吳志雄（大佬B）於深圳開設的餐廳內遇襲，當場被兇徒連斬3刀，導致面部、左手及左腰嚴重受傷，他形容被斬後見到自己「面皮跌咗落嚟」，緊急送往醫院救治。

黃竣鋒在2012年參加《亞洲先生競選》奪得季軍的黃竣鋒（Jason），在參選時被喻為「翻版古天樂」（微博@黃竣鋒）

黃竣鋒滿身肌肉。（微博@黃竣鋒）

黃竣鋒曾發聲明，強調受襲是一次無妄之災，並稱：「行事作風磊落光明，並未覺有開罪他人的行徑」。剛加入陳百祥領軍的「精裝明星足球隊」的黃峻鋒，日前在球隊開設的抖音賬戶接受訪問，親述來龍去脈，原來並非「點錯相」，兇徒其實早有預謀要對付他。

黃竣鋒2年前喺大佬B深圳餐廳內遇襲。（微博@黃竣鋒）

早有預謀非點錯相

黃竣鋒一臉凝重說：「好冤枉，其實唔係點錯相，呢個人吸毒運毒，我哋行過去路邊，佢係出面衝過嚟。」被問是否直接被點名「黃竣鋒」？他說：「佢知架，佢產生幻覺，佢睇我拍過套戲《追龍》，公仔強（角色名字）似佢阿叔，佢代入咗，先入為主。（被點名？）冇㗎，佢知道係要斬你，佢係知嘅，佢係有預謀」。

黃竣鋒接受精裝明星足球隊經理人開設嘅抖音賬戶訪問。（抖音@香港明星經紀KC）

原來兇徒在買刀之前還做了一件事，黃竣鋒續說：「佢唔係無啦啦咁嚟，佢係有預謀，佢去買刀，買完架生（刀）之後再去食咳藥水，要壯膽嘅，佢唔係無啦啦，佢知道我喺度，佢覺得我係佢仇人，但佢又吸咗毒。（入戲太深產生幻覺？）係。」黃竣鋒回憶時仍猶有餘悸，感嘆事件是無可避免，但算是不幸中之大幸，現在面上雖留在疤痕，但康復情況理想。

黃竣鋒重提被斬一刻，仍猶有餘悸。（抖音@香港明星經紀KC）

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講起都心驚驚。（抖音@香港明星經紀KC）

還原事發經過

黃竣鋒被斬事件發生在2023年8月底，吳志雄於深圳開設一間餐廳，黃竣鋒與艾威、朱永棠等人去吃飯，其間志雄哥叫眾人出去跟其他客人打招呼，怎料他返入餐廳的廂房時，竟突然有個拿住菜刀的刀手走出來，一刀就劈落他的臉，之後再斬他的左手和左腰，他即場血流如注，更見到自己面皮跌了下來。他受訪時稱自己有閃開，否則對方斬正他頸大動脈，便即場斃命。他指刀手斬到他塊面好入，差少少就會斬爆眼球。由於傷勢非常嚴重，他的面及手已縫了超過一百針，面部更做了近6小時手術，恐有毀容之虞，而當時最擔心就是住在鄉下的母親以及香港的老婆仔女。行兇者最終被判故意殺人罪， 判處有期徒刑十年。

黃竣鋒被斬事件發生在2023年8月底，他的面、左手和左腰血流如注。（黃竣鋒提供）

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