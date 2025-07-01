執法者們｜宣萱認內地同香港拍劇有異：淨係TVB嘅Budget未必做到

藝人宣萱及吳啟華今日（1日）於觀塘一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動，二人接受訪問時透露已經很久沒有合作，今次亦沒有對手戲，原來二人對上一部合作的劇集已經是2016年的《隠世者們》。吳啟華即叫宣萱開條件促成二人的合作，宣萱表示自己好挑剔：「演員我都會揀嘅，導演所有咩都揀嘅，好挑剔嘅。」

原來宣萱及吳啟華對上一部合作的劇集已經是2016年的《隠世者們》。(葉志明 攝)

近年多數在內地發展的吳啟華相隔9年再回到香港拍攝劇集，被問到最近有不少離巢藝人到內地拍劇時都指比香港好，香港內地兩邊走的他就覺得未必是內地比較好：「我哋香港人可以喺香港自己屋企嗰度拍，係另一種感覺，我會鍾意喺香港拍。內地當然亦都有好多都係好大嘅製作，可以參與到亦都係好開心。」

近年多數在內地發展的吳啟華相隔9年再回到香港拍攝劇集。(葉志明 攝)

香港內地兩邊走的他就覺得未必是內地比較好。(葉志明 攝)

對於在香港或是在內地拍攝有什麼不同這問題上，二人就持相反意見，吳啟華覺得身為演員其實沒太大的分別。宣萱就認為有分別：「佢Budget大啲，我覺得Budget大啲，變咗可以多返好多場面。譬如今次我哋去釣魚台（鑽油台），雖然我哋唔使去，佢唔系話去英國，去美國咁簡單，即係講緊要坐直升機去。佢哋啲嘢食要喺出面送去，嗰度係乜都無，係方圓百里喺個海中心，即係變咗你會有個Budget亦都有個Support去做呢樣嘢。咁如果可能以往TVB嘅劇，如果淨係TVB嘅Budget未必做到呢啲嘢，咁所以係有個分別。」

宣萱就認為在香港或是在內地拍攝有分別。(葉志明 攝)