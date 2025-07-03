TVB混血男曾窮到賣結他維生　兼職做外賣員慳到盡100蚊用2天

藝人黎澤恩早前於TVB劇集《刑偵12》中憑出色的演技引起大家的注目，但其實去年的《反黑英雄》中他飾演大賊亦入型入格。日前，黎澤恩於觀塘一商場出席劇集《執法者們》的宣傳活動，他接受《香港01》訪問時坦言自己不會抗拒飾演奸角：「我諗我唔會介意呢樣嘢，我覺得做任何工作，如果做得好，人哋繼續去揾你做嘅話，咁即係代表你勝任。」他亦覺得不需要給自己一個界限，雖然劇中他飾演反派，但現實中他是一個善良的人就夠：「咁大家知我現實中係一個非常善良、温柔、會扶阿婆過馬路、會捐錢、會賣旗嘅一個人就ok。」

黎澤恩早前於TVB劇集《刑偵12》中憑出色的演技引起大家的注目。(葉志明 攝)

黎澤恩被問到是否主線做演員時，他即指自己會繼續雙向發展，「演員再加Mr.樂隊嘅工作」，除此之外，他還會教結他及健身。早前曾傳出他所屬的樂隊Mr.內裡不和，他即表示：「我諗係一個樂隊團隊裏面中間我諗各自隊員都會對大家會某個時間會有意見，呢個好正常，就算你返一間公司，你都會同啲同事拗撬。仲要唔係有冇不和或者有冇拗撬，而係點樣處理嗰件事，點樣可以好似個大人好成熟地去處理。」

黎澤恩被問到是否主力做演員時，他即指自己會繼續雙向發展。(葉志明 攝)

至於大家有沒有再聯絡時，黎澤恩坦言：「隊員中間會有contact。（同Alan有冇聯絡？）如果同Alan就比較少聯絡。」之後更用肯定的語氣說「基本上都冇乜點樣聯絡」！令到不和傳言更來得言之鑿鑿。

黎澤恩坦言同Alan比較少聯絡。

黎澤恩坦言同Alan比較少聯絡。

之前曾有報道指他需要賣結他來維持生活，黎澤恩表示當時是疫情的時候：「基本上係好難生活，我算係好好彩，有結他可以賣。有人肯接手，嗰段時間就捱過咗幾個月嘅租。（你依家有冇好轉？）依家肯定係好好多，起碼都會有啲關注度，有冇錢一回事。」

黎澤恩表示疫情時曾窮到賣結他。(葉志明 攝)

黎澤恩指現在的工作是能足夠生活的，而之前困難的時候，他曾經去做外賣員，靠自己堅持過去，他更慶幸當時沒有問人借錢：「曾經試過去送過外賣嘅，我都有做過嗰啲外賣apps嗰啲外賣員，咁亦都有去做地產啦，有做保險啦，咁亦都有教結他。」不同的工作種類他都有嘗試過。

黎澤恩指現在的工作是能足夠生活的，而之前困難的時候，他曾經去做外賣員，靠自己堅持過去。(葉志明 攝)

黎澤恩被問到當時最難捱的情況是怎樣時，他指自己當時賺到的錢只是剛好夠交租，自己就在吃東西方面節省：「好簡單就係一餐，即係你唔會有機會可能係食一百蚊一餐，其實都未必會有，可能幾十蚊就儘量就搞掂佢。（即係會唔會都限制下自己使錢？）絕對係計得好盡，嗰段時間係計得好盡，即係真係五蚊就五蚊，十蚊就十蚊。（你會唔會話一日限使幾多？）我諗儘量可以係一百蚊兩日啦！嗰段時間一百蚊兩日可以捱過，就ok。」

黎澤恩被問到當時最難捱的情況是怎樣時，他指自己當時賺到的錢只是剛好夠交租。(葉志明 攝)

雖然黎澤恩當時一百元分兩天用，今時今日經濟情況有好轉後，會否都需要限制自己花錢？他即笑指：「依家都百五蚊㗎！」他之後表示自己不是一個喜歡花錢的人，所以不用好像之前一百元花兩天般「計住計住」。