港姐亞軍自揭肥妹黑歷史最高峰達154磅 為選美操Fit變火辣索女
撰文：董欣琪
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2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）身形高䠷，加上擁有一身古銅色肌膚及陽光笑容，更被封為「翻版鍾麗淇」。不過原來梁嘉瑩曾經歷「肥妹」階段，她曾上載短片自爆當年重達140斤（約154磅）：「呢個就係曾經嘅我喇，係個小肥妹。之前覺得美食係第一，但係把健康同外形擺喺最後，每日睜開眼就喺度諗緊去食咩，瞓覺前都會諗各種美食。雖然都會健身，但係從來都冇控制過個嘴，就好似練1次就要用3餐彌補返畀自己。」結果令她體重最高峰達到140斤（約154磅）！
不過為了大學畢業典禮及參選港姐，梁嘉莹終下定決心努力減磅：「我為咗呢兩個人生重大嘅時刻，嚟塑雕我嘅身材！」除了勤力做運動同注意飲食之外，她每天都會浸腳去濕氣加速新陳代謝，亦有服用一些補充劑，最後成功修身，減到110斤（約121磅）！
自小在加拿大溫哥華長大的梁嘉莹，畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），現時在香港大學修讀市場學碩士課程。雖然梁嘉莹加入TVB後仍未有拍劇機會，但早前她就參演內地微短劇，更挑戰惡女角色，以民國旗袍造型上陣，與平時陽光開朗的形象反差極大！