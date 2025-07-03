港姐亞軍自揭肥妹黑歷史最高峰達154磅　為選美操Fit變火辣索女

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）身形高䠷，加上擁有一身古銅色肌膚及陽光笑容，更被封為「翻版鍾麗淇」。不過原來梁嘉瑩曾經歷「肥妹」階段，她曾上載短片自爆當年重達140斤（約154磅）：「呢個就係曾經嘅我喇，係個小肥妹。之前覺得美食係第一，但係把健康同外形擺喺最後，每日睜開眼就喺度諗緊去食咩，瞓覺前都會諗各種美食。雖然都會健身，但係從來都冇控制過個嘴，就好似練1次就要用3餐彌補返畀自己。」結果令她體重最高峰達到140斤（約154磅）！

梁嘉莹擁有一身健康的古銅色肌膚。（IG@ljyemily1119）

私下打扮性感火辣。（IG@ljyemily1119）

Barbie！（IG@ljyemily1119）

港姐決賽當晚梁嘉莹家姐梁嘉慧（Joanna）亦有到場支持。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹都係靚女！（資料圖片）

打Golf。（IG@ljyemily1119）

打Golf。（IG@ljyemily1119）

身形高䠷。（IG@ljyemily1119）

身形高䠷。（IG@ljyemily1119）

不過為了大學畢業典禮及參選港姐，梁嘉莹終下定決心努力減磅：「我為咗呢兩個人生重大嘅時刻，嚟塑雕我嘅身材！」除了勤力做運動同注意飲食之外，她每天都會浸腳去濕氣加速新陳代謝，亦有服用一些補充劑，最後成功修身，減到110斤（約121磅）！

梁嘉瑩曾經歷「肥妹」階段，她曾上載短片自爆當年重達140斤（約154磅）。（影片截圖）

最高峰達154磅。（影片截圖）

最高峰達154磅。（影片截圖）

為選美操Fit。（影片截圖）

為選美操Fit。（影片截圖）

做gym。（影片截圖）

浸腳。（影片截圖）

做gym。（影片截圖）

成功修身！（影片截圖）

Fit！（IG@ljyemily1119）

Fit！（IG@ljyemily1119）

Fit！（IG@ljyemily1119）

自小在加拿大溫哥華長大的梁嘉莹，畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design），現時在香港大學修讀市場學碩士課程。雖然梁嘉莹加入TVB後仍未有拍劇機會，但早前她就參演內地微短劇，更挑戰惡女角色，以民國旗袍造型上陣，與平時陽光開朗的形象反差極大！

梁嘉莹畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）。（IG@ljyemily1119）

梁嘉莹同家姐梁嘉慧同樣是高學歷美女。（IG@ljyemily1119）

成功修身。（IG@ljyemily1119）

參演內地微短劇。（小紅書圖片）

兩姊妹感情深厚。（小紅書圖片）

兩姊妹感情深厚。（小紅書圖片）

兩姊妹唔同風格，但都係大美人。（小紅書圖片）

兩姊妹穿上紅色裙大曬美腿。（小紅書圖片）

兩姊妹風格截然不同。（IG@ljyemily1119）

兩姊妹風格截然不同。（IG@ljyemily1119）