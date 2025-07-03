失婚港姐出席常春藤盟校晚宴　為入娛圈影響學業港大三級榮譽畢業

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）在2018年宣布與年長40年、坐擁30億身家的富商吳志誠結婚，雖然這段「爺孫戀」婚姻僅維持8個月就宣告結束，但有傳何艷娟獲得3億贍養費，離婚後依然過着名媛級富貴生活，不時周遊列國，又大曬名牌手袋同名表，成功躋身上流！日前一年一度的「Ivy Ball（常春藤盟校晚宴）」隆重舉行，何艷娟亦有出席，相中所見，她以一身香檳色吊帶晚裝上陣，微露性感，相當吸睛！

2014年港姐季軍何艷娟（Katherine）。（IG@katherine_hoyk）

何艷娟是2014年港姐季軍。（IG@katherine_hoyk）

何艷娟與澳門富豪吳志誠結婚不足一年極速宣布離婚，一度成為城中熱話。（資料圖片）

離婚後依然過着富貴生活。（IG@katherine_hoyk）

名媛級富貴生活！（IG@katherine_hoyk）

生活無憂。（IG@katherine_hoyk）

生活無憂。（IG@katherine_hoyk）

睇畫展。（IG@katherine_hoyk）

出席「Ivy Ball（常春藤盟校晚宴）」。（IG@katherine_hoyk）

出席「Ivy Ball（常春藤盟校晚宴）」。（IG@katherine_hoyk）

常春藤聯盟（Ivy League）是美國最負盛名的高等教育聯盟之一，由美國東北部8所大學組成，包括哈佛大學、普林斯頓大學、耶魯大學、哥倫比亞大學、賓夕凡尼亞大學、康奈爾大學、布朗大學及達特茅斯學院。而今年的「Ivy Ball 2025」在上個月28日舉行，入場費$1,980。不過據知何艷娟未曾入讀常春藤聯盟盟校，單親家庭長大的何艷娟年僅23歲參選港姐，當時她正於香港大學修讀法律學系，更是港大校花，有指她因要兼顧連串訓練而影響學業，最終僅以三級榮譽畢業，但她亦憑着出色表現勇奪港姐季軍！去年港大法律學院為慶祝55周年舉辦感謝晚宴，何艷娟亦有出席。

出席「Ivy Ball（常春藤盟校晚宴）」。（IG@katherine_hoyk）

「Ivy Ball 2025」在上個月28日舉行，入場費$1,980。（網上圖片）

去年適逢港大法律學院慶祝55周年舉辦感謝晚宴，何艷娟亦有出席！（IG@katherine_hoyk）

畢業於香港大學法律系。（IG@katherine_hoyk）

出席感謝晚宴。（IG@katherine_hoyk）

雖然何艷娟入行後發展平平，但她就因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時，婚後升呢豪門闊太的何艷娟生活幾級跳，但8個月後就離婚收場，有指何艷娟收到3億贍養費。不過何艷娟宣布離婚前一晚，被影到與已故知名教育家陳樹渠的長子陳燿璋在Party上又攬又錫，相當親熱，據知男方家族坐擁200億身家，比起30億身家的吳志誠多出幾倍！何艷娟與陳燿璋不時被影到出雙入對，可惜相戀短短日子已閃分。回復單身的何艷娟在2019年離婚後富貴不減，不但周身名牌、戴過百萬名錶，更經常周遊列國，生活無憂。2020年何艷娟約滿TVB後離巢，淡出幕前的她近年主要參與慈善工作，或出席慧妍雅集的活動，又頻頻出席上流聚會，生活多姿多彩！

何艷娟曾在《愛‧回家之開心速遞》中飾演龍家千金龍作蜜。（IG@katherine_hoyk）

生活幾級跳。（IG@katherine_hoyk）

生活幾級跳。（IG@katherine_hoyk）

狀態大勇！（IG@katherine_hoyk）

因在2018年突然與坐擁30億身家的吳志誠結婚而轟動一時。（IG@katherine_hoyk）

出入馬場。（IG@katherine_hoyk）

不時大曬名牌手袋。（IG@katherine_hoyk）

名媛look。（IG@katherine_hoyk）

Chanel手袋。（IG@katherine_hoyk）

戴過百萬Patek Philippe名錶。（IG@katherine_hoyk）

性感！（IG@katherine_hoyk）

上流聚會。（IG@katherine_hoyk）