張玉珊自爆家中有大量收藏品　一件衫最貴7位數字

新城廣播知訊台及MBO TV即將推出全新節目《Metro Luxury 品味‧新城》，日前舉行發布酒會，邀請逾百名人出席，包括首席營運總監馬浚偉（Steven）、商界名人才女張玉珊（Shirley）亦罕有露面，以華麗盛裝打扮現身，還有音樂導師兼女歌手高晨維和黃洛妍等。

馬浚偉率眾賓嘉進行祝酒儀式。

節目內容以時尚品味為主題，介紹名牌時裝、腕表、手袋、藝術創作與專業服務。淡出娛樂圈從商多年的張玉珊直言是為為支持馬浚偉而來，她說：「Steven好叻，見到佢咁成功，一定要嚟支持！」

Shirley表示對新節目十分欣賞：「大家可以聽到唔同種類節目。（有沒有鍾愛珍藏品？）有！好多，尤其衣服，全部衣服都不會掉，都收藏起來。不同年代、不同設計師、不同品牌裁縫都不同，很值得珍藏。（最高價值的珍藏衣服？）有一件高達7位數字，非常珍貴的一套服裝！」問到會否重返幕前？她拒絕並笑言：「我最愛開會，好享受目前從商工作，我覺得開會時最似我自己。」

張玉珊爆家中有好多收藏品。

張玉珊讚馬浚偉好叻。

而黃洛妍於上月26日生日，馬浚偉知她愛喝紅酒，安排一瓶紅酒送給她，令她十分開心及窩心，由於忙為本月13日麥花臣場館舉行的個唱，今個生日她沒有慶祝，只在工作中度過，她表示生日有開工，是非常好的事。

黃洛妍演奏。

黃洛妍演唱。

高晨維、馬永齡。