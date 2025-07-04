前TVB綠葉激罕現身飯局大騷結實手臂　捱足29年苦無機會心淡離巢

現年57歲的王維德是已故藝人王敏明胞弟，1986年投考無綫藝員訓練班後入行，演過無數角色，當中以《倚天屠龍記》中的范遙及《封神榜》中的千里眼最令人印象深刻。王維德在2015年離巢後轉戰內地發展，甚少在香港露面，日前他就激罕現身飯局，身形依然十分健碩！

王維德。（資料圖片）

麥德羅和王維德即場除衫為演唱會谷宣傳。（資料圖片）

王維德出席新店開幕儀式。（資料圖片）

曾在《封神榜》中飾演千里眼。（影片截圖）

曾在《封神榜》中飾演千里眼。（影片截圖）

曾在《封神榜》中飾演千里眼。（影片截圖）

出席飯局。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

出席飯局。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

王維德身形健碩。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

王維德身形健碩。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

資深傳媒人汪曼玲在社交平台分享了多張合照，相中所見，黃夏蕙、邵音音、盧海鵬、李龍基、魏秋樺、王維德等都有出席飯局，當中身穿花花T裇的王維德難掩爆肌身形，大騷結實手臂，相當大隻！王維德童年時已很有表演慾，喜歡模仿李小龍、劉德華、周潤發、謝賢，又樂於參與慈善工作，故入行後每年都會參加《歡樂滿東華》，更成為「卡拉之星」台柱，並用手語表演歌曲籌款，令觀眾印象深刻。

參演過不少劇集。（影片截圖）

參演過不少劇集。（影片截圖）

成為「卡拉之星」台柱，並用手語表演歌曲籌款。（影片截圖）

成為「卡拉之星」台柱，並用手語表演歌曲籌款。（影片截圖）

成為「卡拉之星」台柱，並用手語表演歌曲籌款。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

經典。（影片截圖）

2015年王維德宣布離巢，他曾在接受訪問時感嘆在TVB一直苦無機會，眼見新人機會比自己多，令他心灰意冷決定出走，不過熱愛演藝事業的他曾直言若遇到好角色及劇本，即使沒有酬金情況下，亦不介意「返兜」無綫演出：「其實作為一個藝人，如果能夠遇到一啲有誠意搵你做嘢嘅人，而嗰個工作你又鍾意嘅，又有乜問題呀，唔收錢都返去！」

登台演出。（影片截圖）

登台演出。（影片截圖）

登台演出。（影片截圖）

聚會。（影片截圖）

聚會。（影片截圖）