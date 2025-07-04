TVB御用爺爺周驄肺炎離世享壽92歲　去年獲頒「傑出演藝大獎」

TVB資深演員周驄今日（4日）傳出因肺炎離世享壽92歲。



周驄參與首部電影《碎琴樓》就擔任男主角。60年代已是光藝影片公司力捧小生，出演眾多膾炙人口作品，包括《苦命女兒》、《龍鳳劍》、《癡情兒女》等，加上他身形高大、外形儒雅，演技自然流暢，深受觀眾喜愛。後來粵語電影發展陷入低谷，周驄亦因而受到影響，曾轉行到戲院擔任經理，其後又曾在免稅店工作。

周驄有TVB御用爺爺之稱。（影片截圖）

去年周驄在演藝人協會春茗上，獲頒「傑出演藝大獎」。

到1998年周驄加入無綫電視，此後於多部電視劇塑造令人難忘的角色。當中有《創世紀 II 天地有情》中飾演葉孝勤令人印象深刻。2008年，在《溏心風暴之家好月圓》飾演「廿四孝公公」鐘泛達 形象深入民心，令他入圍當年萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」最後五強，再次證明了他卓越的演技。此外，又曾出演《美味情緣》、《團圓》、《純熟意外》、《當旺爸爸》等作品，最後一次於電視演出是《逆天奇案》。

去年周驄在演藝人協會春茗上，獲頒「傑出演藝大獎」。

周驄與蘇恩磁鍾志光聚會。（蘇恩磁IG）

周驄與蘇恩磁鍾志光聚會。（鍾志光IG）

周驄與太太陳綺華育有三女一子，夫妻感情深厚。太太患癌期間，他推辭所有演出，全心全意陪伴。2016年因他對香港影視業卓越貢獻，於萬千星輝頒獎禮上獲得「萬千星輝演藝人大獎」，由好友胡楓同曾江頒發，對他多年來辛勤付出同傑出成就高度肯定。

周驄在2016年台慶獲得「萬千光輝演藝人大獎」。（視覺中國）

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直至2020年3月，周驄合約期滿後選擇離開TVB，正式退休，結束長達60多年演藝生涯。退休後，依然保持著健康生活習慣。