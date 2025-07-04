雪妮離世享年78歲　距離丈夫唐佳離世僅不夠2星期令人痛心

今日傳來資深藝人雪妮離世消息，享年77歲。其家人發出訃告以及二人的喪禮安排，稱我們敬愛的唐佳先生(原名黃唐)於6月23日離世，享年88歲。唐佳先生的妻子雪妮女士(原名李超純)因胰臟癌於7月3日在醫院與世長辭，享年78歲。而唐佳先生與雪妮女士將於7月14日設靈，15日出殯，喪禮採用非宗教儀式（維新教）進行。儀式後靈柩隨即移奉火葬場火化。

據悉，雪妮近年因患胰臟癌，需長期住院接受治療，身形明顯消瘦，但精神尚算不俗。她自2020年宣布退休後，專注休養，甚少公開露面，去年8月曾與丈夫唐佳及圈中好友聚會，當時仍面露幸福笑容。

下年同老公金婚嘅雪妮就話要愛得咁耐其實冇咩秘訣，仲笑住話自己同對方閒時都會有拗撬。

雪妮的丈夫、著名武術指導唐佳（88歲）於2025年6月23日在佐敦寓所墮樓身亡，消息震驚演藝圈。據悉，唐佳因太太病重，情緒低落，曾向家人透露不開心及希望與太太同死。案發當日原訂到律師樓立遺囑，未料出發前選擇極端方式離世。圈中好友馬海倫等人聞訊後難掩悲痛，紛紛到廟宇祈福。

唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐鬱結。（資料圖片）

雪妮復出，唐佳做跟得丈夫。（視覺中國）

雪妮與唐佳結婚56年，感情深厚。雪妮坦言自己性格野蠻，幸得丈夫包容照顧，唐佳更被譽為「跟得老公」，每次拍戲都親自接送、煲湯照料。兩人多年來相依為命，是圈中公認的模範夫妻。如今兩人相隔不夠兩星期相繼離世，令人唏噓。

1966年電影《女黑俠木蘭花》是雪妮姐的代表作。（網上圖片）