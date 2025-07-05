梁釗峰疑出軌與化妝師女友四年情斷　女方控訴愛情裡容不下第三者

現年38歲的C AllStar主音梁釗峰今年初宣布離開效力13年的寰亞唱片公司，轉做獨立歌手。鮮有提及感情的梁釗峰今年5月被爆親密照，一名化妝師突然在Instagram一口氣上載36張與梁釗鋒的親密合照及一段視頻影片，當中包括半裸親吻，疑似單方面公開4年半的戀情，並發文「宣示主權」：「正正因為我們經歷了太多太多，所以更加珍惜對方，感謝你一直的疼錫，4年半快樂，Love u!」並標示梁釗峰的帳號，惟梁釗峰未有轉發及作出回應，之後標示也消失。

梁釗鋒月初宣布離巢效力13年的寰亞唱片公司。（IG@callstarcf）

據周刊爆料，指該御用化妝師名為Karen，與釗峰於2020年底時撻着，本來兩人發展穩定，不時一齊去旅行，更已共赴同居兼見埋家長。但有線人向周刊爆料指兩人近期突然感情生變，更指有人早兩個禮拜開始失聯不應機，Karen情緒低落需要朋友陪伴。線人更直言不排除有人另結新歡。

女化妝師疑單方面公開與釗峰戀情。（IG圖片）

分享多張甜密合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

昨晚梁釗峰女友Karen於IG story貼出黑白照，相中影住大堆紅白藍袋在搬家，並留言寫道：「徘徊在失望與原諒之間，終於搬走了，愛情裡容不下第三者」，明顯在說另一半有第三者，不禁令人懷疑梁釗峰出軌。