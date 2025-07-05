林珊珊細女脫剩內衣褲對鏡自拍展身材　一原因惹網民憂心精神狀況

林珊珊與前香港游泳代表李啟淦婚後誕下大女李澄 (西瓜)、細女李怡 (野人)，不過這段婚姻維持5年便告離婚收場。兩名女兒由林珊珊撫養，母女關係好似朋友一樣，林珊珊對女兒向來不會有太多管束。現年36歲、任職瑜伽導師及YouTuber的野人，於2016年曾與崔建邦拍拖，當時林珊珊以「女大女世界，不能理得大多」回應，後來兩人分手，回復單身的野人至今未有再公開戀情。野人曾在社交平台分享多張性感泳裝照，由大特寫、半身至全身照均沒有修圖，對於自己的「肉肉身材」不作任何掩飾，坦然接受真實的自己。

林珊珊與女兒野人。(ig圖片)

林珊珊細女野人。(ig圖片)

林珊珊細女野人。(ig圖片)

野人近年曾透露自己患有甲狀腺低下症需接受藥物治療，出身演藝世家的她承認自己也會有容貌焦慮，覺得自己外觀不完美，曾表示覺得自己極肥，但因為要接受藥物治療導致怎麼減肥也不成功，她直言會反覆地自言自語：「沒有人會喜歡像我這樣的人」。近日野人於她的IG story分享了一張極性感的自拍照，相中她疑似在更衣室或浴室內，僅穿上內衣褲，對鏡自拍展示身材。野人用英文寫上「每日對鏡觀察」，證明她很在意自己的身材。有網民就擔心她的容貌焦慮會令她感到大壓力，影響她的精神狀況與身心健康。