TVB主持任晚宴司儀遭狂轟惹失言爭議　認工作量不及以前：跌3成

陸浩明（6號）早前為周大福人壽舉辦的周年頒獎典禮晚宴上，多次提及競爭對手名稱，甚至無端端講TVB有咩好，又自稱「鏡粉」，其「災難式」表現遭網民撰長文狠批：「如果你知道呢條友做主持有幾咁失敗，你絕對唔敢搵佢做主持。日前其早幾日我個保險agent約咗我去周大福人壽食飯，呢條友做主持，開口埋口就蘇黎世，你係咪有病㗎，蘇黎世係隔離保險公司，你喺周大福人壽嘅地頭，係咁講隔離保險公司個名，係咁講蘇黎世幾好，我知道佢講緊瑞士蘇黎世，但係都要避忌下啦。」事件引起網上熱話。

莊子璇、陸浩明和馮盈盈今日出席新城電台訪問。（吳子生攝）

今日（5/7）陸浩明出席新城電台節目宣傳活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰件事我已經喺佢出Po嗰度留咗言澄清咗，好多人都好信我，大家都知我做咗咁耐信我就ok啦。（事件對你有冇影響？）都ok嘅，同埋工作一直都安排緊，好彩仲有啲保險客戶都有繼續搵我。（搵你嗰啲客戶有冇提你小心啲唔好再亂講嘢？）咁又冇，因為我就唔會亂講，都係跟稿讀。不過明白總有啲入嚟睇嘅觀眾鍾意，亦會有啲觀眾唔鍾意，咁所以我就冇乜所謂嘅。」

陸浩明回應事件。（吳子生攝）

問到會否因為這件事相反帶來更加多工作？陸浩明表示：「其實又差唔多，不過講真而家我哋做嘢嘅市況的而且確係冇咁好嘅，因為大家都知香港嘅經濟，令好多餐廳都執咗，亦有好多大型品牌又結業，希望跟住會好啲。（工作量減少幾多成？）如果比起以前，比起疫情之前起碼少咗兩至三成，同埋好多公司budget又會少咗，相對我哋嘅酬金又會變少咗，我而家好鍾意做嘢，咩價錢都得㗎。」