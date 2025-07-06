41歲上位女歌手低調結婚罕談姊弟戀　婚前協議：我講明唔生㗎喇

出道13年的葉巧琳(Mischa)，五年前因參與《全民造星3》而讓事業有所突破。今年年初，Mischa夥拍林奕匡及黃妍合唱《藝術與科學》首登叱咤頒獎禮並摘下「叱咤十大」。她更首度自揭已婚，於台上公開多謝老公。葉巧琳為事隔兩年推出的獨唱歌《小傷疤》接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，透露此曲是為紀念過去一年多來，先後經歷兩次愛貓離世之痛。此外，她還首度披露與老公屬姊弟戀，及夫妻倆早於2021年疫情期間低調結婚的兩大原因，而她答應老公求婚的其中一個條件竟是：「我唔生仔！」

葉巧琳接受梁秦來訪問。

葉巧琳已出道13年。（IG@mischaip）

葉巧琳罕談感情。（IG@mischaip）

無論是事業低潮期，或是過去一年多兩次痛失如至親的愛貓，Mischa坦言幸得老公一直在身旁守候及支持。節目中，Mischa首度披露夫妻倆早於她未入行便認識，那時她還在演藝學院讀書，「我哋2009年一齊，係透過朋友介紹一齊飲嘢識。當時佢仲響澳洲讀書，佢仲叫我家姐，的確係姊弟戀。我哋一齊之後佢仲要返澳洲繼續讀大學，我哋仲用MSN溝通，long D咗一段日子。」至於談及跟老公最「夾」的地方，她說：「我哋一凹一凸，佢『腍啤啤』、好好脾氣，我有時好衝動，佢會考慮周詳，就係咁好『夾』。」

葉巧琳最近推出獨唱歌《小傷疤》，透露此曲是為紀念過去一年多來，先後經歷兩次愛貓離世之痛。（IG@mischaip）

葉巧琳最近推出獨唱歌《小傷疤》，透露此曲是為紀念過去一年多來，先後經歷兩次愛貓離世之痛。（IG@mischaip）

葉巧琳最近推出獨唱歌《小傷疤》，透露此曲是為紀念過去一年多來，先後經歷兩次愛貓離世之痛。（IG@mischaip）

Mischa更承認另一半早於2015年已曾向她求婚，惟當時事業未明，所以未有答應。至於2021年事業終露曙光，又為何改變主意？她說：「我都咁上下年紀，都一齊咁耐，唔係佢係邊個？講真，結唔結婚對我來講無所謂。另一原因都同family有關，我爹哋媽咪都年紀大，爹哋都87歲，我想令佢哋放心。我哋無大搞(婚禮)，只係簽張紙同斟茶，連結婚相都無影。」至於為何隱瞞至叱咤台上才公布，她說：「無隱瞞，識我嘅朋友或同公司嘅同事都知，係一直唔知點對外講。既然叱咤台咁難上，就鼓起勇氣多謝老公，簡單帶過。」

葉巧琳與另一半係姊弟戀。（IG@mischaip）

婚前協議係唔生仔。（IG@mischaip）

葉巧琳承認老公好想有BB。（IG@mischaip）

Mischa感激老公16年來一直容許她任性追夢，尤其是她低潮沒收入時亦一直給予經濟上支持，「老公無叫過我轉行，只係見我無嘢做嘅時候，叫過我學以致用，去教音樂有返啲收入。佢係我後盾，我諗點解我無咁進取，或者係因為有佢做我safety net(安全網)。我都有佢囉，咪安安穩穩囉。」她分享夫妻倆交往16年來絕少嘈交，「我哋好sweet㗎，從無隔夜仇，嘈交佢都係唔出聲，得我『Bili Bala』。但係我哋有個習慣，就係第二朝起身一定錫對方一啖。無論邊個唔啱，起身先嗰個就錫大家一啖，呢個係我哋一齊咁耐，一直都會做嘅事。」

曾推出多張唱片。（IG@mischaip）

葉巧琳五年前因參與《全民造星3》而讓事業有所突破。（IG@mischaip）

葉巧琳五年前參與《全民造星3》，比賽期間組限定女團。（IG@mischaip）

對上一次專訪，Mischa曾透露另一半希望育有下一代，這次再問相同問題，她說：「佢係想！佢係鍾意BB嘅。有仔趁嫩生？我都唔嫩啦，好彩佢家姐為家族生咗，同埋嗰次佢求婚都有傾，我都有講明：『我唔生㗎喇！』佢亦OK。但有時佢亦會講吓：「係唔係真係唔生啫？』我知佢係好想嘅。」Mischa也透露老爺奶奶亦沒給二人壓力，「好搞笑，我媽咪講返，有一次佢去咗搵奶奶打牌，我阿媽竟然先提起，問佢真係唔需要生個孫？奶奶竟然話，都OK㗎！奶奶好開通，所以我哋無壓力。」

葉巧琳童年好可愛。（IG@mischaip）

葉巧琳童年好可愛。（IG@mischaip）

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