港姐2025｜岳飛第35代後人身分被質疑　霸氣曬族譜：肯定唔係流料

《2025 香港小姐競選》日前進行了第二輪面試，今輪加入不少海外佳麗，綜觀佳麗質素較往年好了些，當中有不少人擁高學歷，又有獲內地演員黃曉明提名，以及曾於聯合國實習，甚至當過解放軍等背景，但都不及這位猛料，她就是「岳飛第35代後人」岳凡荻（Fandi）。

岳凡荻Fandi是岳飛第35代後人，於英國畢業。（資料圖片/葉志明攝）

公開身分後引起網民熱議。（資料圖片/葉志明攝）

岳凡荻在首次面試坦白披露自己是「岳飛後人」後，震驚不少網民，除了對她身分感到好奇外，也有人對此提出質疑。有見及此，岳凡荻昨晚在社交平台曬出族譜，證明身分！她先是分享兩次面試的照片，然而拇指一擺，不少網民都即刻「嘩」一聲，皆因出現在大家眼球的是一本「岳氏族譜」，相信應該極少人看過。

岳凡荻成功闖入第二輪面試，但她不認為家族背景是她的優勢。（資料圖片/葉志明攝）

大show肉背。（資料圖片/葉志明攝）

岳凡荻寫道：「多謝大家關心！自從參選以嚟，好多朋友對我自稱岳飛後人嘅身份有疑問。其實1st in之前，我根本冇諗過會講呢件事。嗰日答「邊個Ngok」個問題時，講咗出嚟，咁啱有記者問你係咪岳飛後人？我就答係第35代，最後變成熱議話題。既然我敢講出口，就肯定唔會係流料㗎！參選嘅意義就係要展現真實自己，發掘更多可能性。希望大家唔好只focus喺呢個title，可以睇多啲其他方面嘅我。多謝晒！」

岳凡荻憶述首輪面試時，剛好有記者問問她是否岳飛後人，她便老實回答。（影片截圖）

岳凡荻表示自從參選以嚟，好多朋友對她自稱岳飛後人的身份有疑問。（影片截圖）

岳凡荻在社交平台曬出族譜，證明身分。（小紅書圖片）

岳凡荻曾表示不認為家族背景是她的優勢，最重要是做好自己的本份，而她對自己都很有信心。談吐大方得體之餘，岳凡荻的樣貌、身材，以致學歷也相當亮眼。今年23歲的她，英國倫敦大學畢業，第二次面試時更以大露背裝示人，配上其燦爛笑容，令人眼前一亮！從岳凡荻的社交平台可見她是一個熱愛旅行、愛紀錄生活的女仔，相片中散發出眾氣質，被視為今屆港姐大熱人選之一。

岳凡荻的大學畢業照。（小紅書圖片）

去過歐洲不少地方。（小紅書圖片）

匈牙利的早晨。（小紅書圖片）

萬聖節打扮。（小紅書圖片）