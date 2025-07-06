荃灣司機泊錶位被車房赤膊男怒罵 193關注其爛牙：想幫排骨仔刷牙

昨日（5日）有網民貼出自己與車房職員爭執事件，該網民將座駕泊在荃灣「車房街」享和街外，遭至少兩名車房人員衝出並破口大罵。除了片車外，主要角色包括赤膊車房職員、藍衫食住蕉鬧交的車房職員，以及一名橙衫勸交阿姨（相信亦與車房屬一夥，但態度較溫和）。

車主紀錄低爭執過程，質問赤膊車房佬：「公家位同我玩嘢？車房大晒呀？你（租）個車房包埋錶位畀你？」而赤膊車房佬則追罵：「你係咪新嚟㗎？」期間聽到片主笑他是「排骨仔」時，他更還擊：「你夠膽同我隻揪！」、「你最X叻報警！你X家剷！」片主也不甘示弱，回敬對方：「你自己玩X串個場咋紋身佬！」等等，整條片火藥味十足。

有網民貼出自己與車房職員爭執事件，有網民將座駕泊在荃灣「車房街」享和街外，遭至少兩名車房人員衝出並破口大罵！（Threads）

藍衫車房職員邊嘈交，邊食蕉補充戰力。（Threads）

車主紀錄低爭執過程，質問車房人員：「公家位同我玩嘢？車房大晒呀？你（租）個車房包埋錶位畀你？」而赤膊的車房人員則追罵：「你係咪新嚟㗎？」

期間聽到片主笑他是「排骨仔」時，他更還擊：「你夠膽同我隻揪！」、「你最X叻報警！你X家剷！」片段火藥味十足！（Threads）

有另一名黑衫車主又加入戰團，指片主阻住其他車輛進出，不過片主就表示，阻路的是車房的貨Van。片主亦用文字解說事件，他說：「見到錶位有車走就梗係泊車啦，諗住泊嘅時候兩條友走埋嚟敲低個車窗直接XX我，問我『你係咪新來㗎』？我R X晒頭…其實你要泊位你好聲好氣同我講，我咪走。而唔係過到嚟敲低我窗即刻好似set定擂台開我波吓嘛？去到中間仲話我塞住後邊啲車，自己睇清楚塞住後邊啲車係你哋自己個貨Van 。問你租個車房係咪包埋個錶位俾你，你話係呀嘛。最後警察到場處理，阿Sir話會就住今日發生嘅事，日日過嚟同佢處理霸佔錶位問題，特別係放雪糕筒霸佔嗰啲。」

片中橙衫阿姨都值得留意，網民說她不斷勸交及重複對白，煩過羅家英演的唐僧。

片主用文字補充事發經過。（Threads）

影片在網上瘋傳，就連藝人193（郭嘉駿）及前DJ麻利都有食花生，193說：「排骨仔棚牙好污糟，好想幫佢刷牙」、麻利亦分享自己在同一條街泊車的遭遇，她說：「呢條街真係好黐線，停一陣都唔得，上次執咗隻流浪貓，最近就係呢條街嘅診所，停低想抱住隻貓入去問一問醫生救唔救已經被啲人趕走，條街好似係佢咁！」

網民笑指車房男似《食神》中的排骨仔。（劇照）

亦有人覺得他似《麥路人》的街友張達明。（劇照）

赤膊男不斷衝向鏡頭破口大罵，其牙齒健康引起關注。

193留言：「排骨仔棚牙好污糟，好想幫佢刷牙」

麻利都試過帶小動物去享和街附近睇醫生，於同一條街泊車被趕。（IG@malisheep）

另外有網民跟進事件，指今日（6日）中午再去車房門外，發現的確有警車停泊；而翻查資料，該車房已不止一次與司機起爭執，車房職員更向司機動武。