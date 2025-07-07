TVB印度男星一拖八女震撼全家福　商界隱形富豪擁16大球場土地

論TVB外國人面孔，喬寶寶絕對是最入屋的演員之一。他於2005年參加TVB節目《殘酷一丁》一舉成名，曾演出《高朋滿座》、《真相》及《衝呀！瘦薪兵團》等劇集，身為土生土長印裔香港人說得一口流利廣東話，因而工作機會接踵不斷，試過最高峰靠登台走埠一年賺過百萬。直到2012年太太申請香港護照被拒絕，喬寶寶才不得已舉家移民蘇格蘭。近日他身處加拿大曬出震撼全家福，竟一拖八影相，網民嘆：「贏晒」。

喬寶寶絕對是TVB最入屋外國人臉孔之一。（喬寶寶FB圖片）

阿一跟喬寶寶及河國榮相當老友，更一起主持數碼電台節目《三個老外一個墟》。（微博圖片）

喬寶寶因開工率減少離開TVB。（由受訪者提供）

喬寶寶上載片段，片中喬寶寶打扮正式，兩邊各自站了4位女士，全都穿上印度服飾，有老有嫩，相處和諧。拍片者驚嘆：「喬寶寶嘩你今日好多女喎，每邊4條女！咩事呀？」喬寶寶無奈笑說：「屋企人嚟嘅。」喬寶寶發表寵妻言論：「一個老公跟到底，> 傾偈可以唔使避，> 兄弟當系例外處理？> 唔得㗎！要守契！> 老婆最大老公最細，> 成雙成對先至齊！Happy wife=happy life 💕 #喬寶寶 #qbobo #加拿大 #Canada」

喬寶寶。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶曾透露與印度籍太太Gurinder Kaur Gill是盲婚啞嫁，於1990年結婚，育有兩子Inderpal和Arvin，兩個兒子均能操流利粵語。喬寶寶2019年離開服務13年的TVB，後轉攻商界，先後在港島及新界開設3間水果店，據悉當日以6位數投資，短短5年已賺凸3倍。寶寶移民蘇格蘭後亦在當地經營印度餐館，又為兒子置業收租作投資，住五房兩廳的5000呎複式獨立屋，坐擁超大花園、迷你電影院及私人籃球場，被封圈中「隱形富豪」。喬寶寶又曾於社交網連環Po名車相，生活舒適。而喬寶寶曾透露，當年媽媽讓喬寶寶3揀1，喬寶寶棄千萬富婆和百萬富婆，揀了現任「喬嫂」，而太太家族與自己差不多，擁有16個大球場土地，當時照傳統婚禮全由女家負責開支，笑言自己只帶西裝和牙刷去結婚，結婚多年感情甜蜜。

喬寶寶曬震撼全家福，被指一拖8位女士。（IG圖片）

不過全部都是家人。（IG圖片）

喬寶寶指「老婆最大老公最細」。（IG圖片）

現已有三店水果分店的喬寶寶，目標係開夠十間。（fb圖片)

喬寶寶分享當年結婚照（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶。(喬寶寶Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶在2013年時，決定為家人而全家移民蘇格蘭。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶與太太喬嫂嫂。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶與太太感情甜蜜。（IG：@qbobo_bbq）

喬寶寶指自己與太太是盲婚啞嫁。（IG：@qbobo_bbq）