前TVB靚仔小生被風流害死？　傳與契妹被捉姦在床一原因選擇收聲

現年64歲的詹秉熙曾經是無綫（TVB）靚仔小生，出道作《畫出彩虹》已當上男主角，跟張曼玉成為一對，當年劉青雲還只是配角，但之後發展平平，有傳他因得罪高層而遭雪藏，之後也曾轉投亞視及闖電影圈，不過事業未見有起色，更一度要接拍三級片。而近年最觸目一定是傳出契妹顏仟汶介入婚姻，引起大婆Sandy捉姦，最終詹秉熙跟結婚31年的太太離婚，而他亦在「契妹契上床」的傳聞後，形象大跌，工作量大減，近年也由演員轉戰成為KOL。

詹秉熙直認負面新聞影響大。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙一出道就與張曼玉合作《畫出彩虹》。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙接受楊紹鴻訪問。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙在1984年無綫藝訓班畢業，已在劇集《畫出彩虹》當上男主角，當時的女主角是張曼玉，而劉青雲只是男配角，可惜之後詹秉熙後勁不繼，未再有作品令人留有印象。（網上圖片）

詹秉熙日前接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問，他直言一出道便擔正做主角很大壓力，並感受到別人奇怪眼光，他說：「啲人會諗你有咩王親閣戚，會有少少咁感覺。」提到當年被公司雪藏，他亦不知道「衰乜」，續說：「聽講我得罪高層，話我拍完囂張？我到今時今日都想知得罪邊個高層！」他指被打入冷宮後不知道用什麼途徑求工作，之後加入《歡樂今宵》雖然出鏡率不高，卻能重新學習做演員的規矩，似重返藝訓班。

詹秉熙近年先後曾參演劇集《解決師》、《飛虎之雷霆極戰》及《廉政狙擊》。（網上圖片）

楊紹鴻直言聽過江湖傳聞，指詹秉熙私生活紊亂，直說：「好多人話你不羈、浪子、風流害死佢。」詹秉熙為自己辯解：「浪子又唔係浪子，那個年少不輕狂，後生仔仲未定性咁解，有邊個小朋友唔玩，個個都玩，睇你玩程度玩成點啫。男女關係嘅嘢就見仁見智，我哋呢行公眾人物，被人無限放大，各行各業咩人都有，我俾人知，你冇俾人知咁解。但唔好睇得咁嚴重，耳聽七分假，眼見未為真。」

詹秉熙被指私生活紊亂。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙指耳聽七分假，眼見未為真。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙被指私生活紊亂。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙花邊新聞多，訪問中亦有提及他被驚傳搭上自己契妹顏仟汶，還盛傳他被太太捉姦致離婚收場。詹秉熙直認對他的演藝事業影響好大，他說：「負面新聞影響好大，我自己都知，無奈揞唔住人哋把口，傳媒賣紙你都知，真係捉姦在床？如果真係捉姦在床我仲可以坐喺度，係咪先。你點寫我哋都控制唔到，你亦冇得去反抗，你越反抗會越描越黑，唯有收聲等時間沖淡。」他指與顏仟汶上契是事實，但原來當日不止二人，他說：「唔係兩個，係幾個兄弟姊妹，有啲歌星嚟，五六個我唔記得。唔係幾好意思，因為呢件事大家係少咗接觸，各有各忙，間中通吓電話。」

詹秉熙傳搭上契妹顏仟汶。（YouTube@楊紹鴻）

詹秉熙曾同老婆Sandy好甜蜜。(顏仟汶fb圖片)

顏仟汶同契哥詹秉熙兩公婆曾經好融洽。(顏仟汶fb圖片)

佢兩個人前人後都好friend。(顏仟汶fb圖片)

詹秉熙現在主力在內地登台唱歌，坦言仍有戲癮；他亦有在中山開了一間麵包舖，及在澳洲夾朋友投資火鍋店。他透露女兒今年已28歲，剛在浸會大學幼兒教育系畢業，他說：「佢讀大學一年級時去咗機場做地勤，點知遇上疫情人工太少，又去返去浸會由頭讀過，今年剛畢業，機場地勤又請返佢，慶幸嗰幾年唔係hea。」

詹秉熙透露女兒已大學畢業（網上圖片）

詹秉熙近年會在內地唱歌表演。（小紅書圖片）