印裔演員陳振華患鼻咽癌四期瘦一圈　神經劇痛似千隻螞蟻躝面

印裔演員陳振華（Ricky）曾在TVB劇集《金宵大廈》中飾演鄧佩儀男友「蛙蛙」兼南亞裔警員「Raj Sir」而為人熟悉，去年8月他聲稱「中獎」，自揭患鼻咽癌四期。陳振華日前在抖音拍片分享抗癌一年的經過，形容神痛劇痛最難忍受，好似有數千隻螞蟻在面上躝，非常辛苦！

陳振華曾有唔少工作。（IG@rickyricky807）

陳振華（Ricky）曾在TVB劇集《金宵大廈》中飾演南亞裔警員阿Raj。（電視截圖）

陳振華在劇中飾演鄧佩儀男友「蛙蛙」。（電視截圖）

晴晴（鄧佩儀飾）和Raj（陳振華飾）。（電視截圖）

飾演情侶。（YouTube影片截圖）

穿上黃色恤衫的陳振華身型明顯比之前瘦了一圈，但精神看來不俗。他表示想分享抗癌的甜酸苦辣，感激網民支持及鼓勵，還有囡囡陳思語的窩心說話：「爸爸加油呀！」令他甜入心。不過，在未治療前他的右邊半邊面是麻痺，他說：「有數千隻螞蟻好似喺我塊面上面係咁躝，喺眼球、眼珠入面係咁喺度抓，好痛，個神經痛楚係痛到不得了，食止痛藥食幾粒都係無用，真係冇用！」

穿上黃色恤衫的陳振華身型明顯比之前瘦了一圈，但精神看來不俗。（抖音@陳振華）

半邊面麻痹，仲有數千隻螞蟻好似喺我塊面上面係咁躝。（抖音@陳振華）

好痛。（抖音@陳振華）

好似喺眼球、眼珠入面係咁喺度抓。（抖音@陳振華）

食幾粒止痛藥都冇用。（抖音@陳振華）

陳振華透露花近一年時間的治療，醫護人員的悉心照顧下，獲安排接受12次的化療及33次的放射療程，現在情況已好轉。最初一、二次變化不大，但第三次化療後已有明顯改善，他說：「第三次化療完4-5小時內，突然間，面神經一啲痛楚都冇，嘩，當時開心到不得了。化療前我都做咗好多research （研究）有乜負作用，個人頭三次一啲負作用都冇，但減少好多痛楚，直頭神經係冇痛，開心到不得了，仲可以食好多嘢，聞味道冇想作嘔，好正，最重要唔痛，唔使眼球好似被挖出嚟咁痛！」而後續就會再拍片分享，希望與一同抗癌的戰友們一齊加油。

做完三次化療後情況已好轉。（抖音@陳振華）

食嘢冇作嘔。（抖音@陳振華）

唔使經歷眼球好似被挖出嚟咁痛！（抖音@陳振華）

去年陳振華喺街頭遇見李國麟合照，當時陳振華身型較胖有大肚腩。（小紅書圖片）

陳振華在香港土生土長，講得一口流利的廣東話，當年在同鄉喬寶寶的介紹下入行，參演過不少劇集，更有機會與天后容祖兒一起拍廣告，發展不俗。不過他在2020年7月突然被太太Alison揭穿賤男真面目，指責陳振華根本沒有負養妻活兒的責任，幾乎將所有錢，包括女兒的利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等都全數袋走北上偷食「北姑」，之後更四處借錢，又試過出手打女兒打到流血，甚至失蹤，令她無法辦理離婚手續，最後Alison更宣布與陳振華割席，並呼籲被陳振華借錢走數的人報警求助。形象插水的陳振華，在同年11月被發現在廣州一間餐廳打工，負責清潔工作。

陳振華曾上ViuTV節目。（影片截圖）

曾與天后容祖兒一起拍廣告。（影片截圖）

陳振華太太Alison曾在2020年7月於社交網以千字文怒數對方N宗罪。（陳振華Facebook）

Alison大爆陳振華試過出手打女兒打到流血。（陳振華Facebook）

同蔡思貝。（陳振華Facebook）

有不少演出機會。（YouTube影片截圖）