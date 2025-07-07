雪妮唐佳離世丨1969年珍貴婚宴照重現　徒弟姜大衛感觸：很多回憶

著名武術指導唐佳（原名黃唐）於6月23日離世，享年88歲。唐佳的妻子雪妮（原名李超純）因胰臟癌於昨日7月3日在醫院與世長辭，享年78歲。其後家屬發出唐佳與雪妮的喪禮安排通知，二人將於7月14日設靈，15日出殯，喪禮採用非宗教儀式（維新教）進行。儀式後靈柩隨即移奉火葬場火化。

唐佳跟太太雪妮是圈中模範夫妻，近年因太太患重病，令唐鬱結。（資料圖片）

雪妮與唐佳將於7月14日設靈，翌日出殯。（視覺中國）

二人形影不離。（網上圖片）

1966年電影《女黑俠木蘭花》是雪妮姐的代表作。（網上圖片）

雪妮在《踩過界II》的演技出神入化，沒有對白，但眼神之中已經透露出千言萬語。（《踩過界II》截圖）

唐佳與雪妮是娛樂圈人人稱羡的恩愛夫妻，昨日（6日）網上流傳一張二人在於1969年舉行婚宴的珍貴照片，唐佳蹺住雪妮的手與數十位龍虎武師一齊合照，馮寶寶做伴娘站在新娘子雪妮旁邊，還有姜大衛、劉家良、「八爺」袁和平等出席，場面墟冚。

唐佳與雪妮於1969年舉行婚禮的珍貴照片，唐佳蹺住雪妮的手與數十位龍虎武師合照，場面墟冚。（ig圖片）

唐佳任武術指導時提攜過不少後輩，姜大衛（John）亦是其徒弟。當年只有17歲的姜大衛，讀完中三後趁西片《聖保羅炮艇》在港攝製期間，透過在劇組任演員的兄長秦沛向武術指導唐佳推薦，成為龍虎武師。姜大衛亦有份出席唐佳與雪妮的婚宴，其後他將舊照轉發到IG，並留言：「很多回憶」。

（ig@ohngor2022）

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姜大衛感嘆：「我這一生人最重要嘅三位師父都已離我而去。」（ig@ohngor2022）

姜大衛與太太李琳琳亦是圈中模範夫妻。（ig@ohngor2022）

有網民透露當日情況：「聽說，1969年的婚宴上一班龍虎武師一齊向雪妮大叫一聲『阿嫂！』可想像那種氣勢，也知唐佳的江湖地位。鴛鴦蝴蝶，一路走好。」網民相繼留言：「合照有劉家良師傅同影帝姜大衛」、「見到寶寶姐，後排仲有八爺，好多好多前輩」、「雪妮左手邊位女士，䁽下眼似是馮寳寳，不知是不是？男無入錯行，女無嫁錯郎」，亦有人感慨：「沒想到這個愛情故事以生死相隨作結，感到很心痛」。

有網民公開當年唐佳和雪妮的婚照，聽說婚宴上一班龍虎武師一齊向雪妮大叫一聲「阿嫂」！（ig圖片）