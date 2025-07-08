瓊瑤劇集第一美女重遊30年前拍攝場地　近況曝光顏值被讚驚為天人

現年51歲的台灣女星陳德容，素有「瓊瑤劇集第一美女」之稱，90年代曾拍攝電視劇《梅花三弄》系列及《一簾幽夢》，亦曾參演《師兄撞鬼》、《新鹿鼎記》及《賭城大亨II》等多套港產片。於2019年跟丈夫王贊策離婚後，陳德容復出幕前。早前更登上內地真人騷《乘風破浪的姐姐6》（《浪姐6》），雖然網民對其表現反應兩極，但就令她再次走進觀眾眼球。

《梅花三弄之梅花烙》是陳德容的成名作。（《梅花三弄之梅花烙》截圖）

陳德容素有「瓊瑤劇集第一美女」之稱。（《梅花三弄之梅花烙》截圖）

陳德容當年演出瓊瑤多套劇集而紅遍兩岸三地，尤其《梅花三弄之梅花烙》更成為觀眾心目中經典中的經歷。近日，劇中飾演「白吟霜」的陳德容，相隔30多年，重遊當年拍攝的場地—梅蘭芳紀念館，走進紀念館，即勾起她不少回憶，哪個角落拍攝什麼場口依然歷歷在目。

陳德容近日拍片重遊當年拍攝場地。（小紅書截圖）

走進紀念館，即勾起陳德容不少回憶，哪個角落拍攝什麼場口依然歷歷在目。（小紅書截圖）

重遊舊地令陳德容感慨萬千，她表示拍攝時才17歲，一眨眼就34年，很可怕，「我一直非常想來，因為之前我來北京工作根本沒有時間，很匆忙，所以我現在住在這個地方就覺得好好的，還有好幾個地方想去，例如曹雪芹（故居），還有恭王府。」

相隔34年重遊舊地，令陳德容感慨萬千。（小紅書截圖）

每個地方都充滿回憶。（小紅書截圖）

雖然昔日的故居如今已重新修葺改造成紀念館，與當年略有不同，但網民卻驚嘆陳德容的神顏值依然不減。片中，陳德容頭戴草帽，身穿啡色襯衫搭配白色圓領T裇，簡約得來散發優雅氣質，且皮膚緊緻白滑有光澤，狀態好得令網民紛紛留言激讚：「還是那麼漂亮溫柔」、「蒼天那，這麼多年過去了，陳德容一點都沒有變，還是那麼美，無法想像啊，吃了防腐劑了嗎」、「驚為天人的顏值」。

網民大讚陳德容神顏值不減。（小紅書截圖）

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早前陳德容亮相《浪姐6》曾引起不少爭議，在準備第一次公演的時候，身為隊長的陳德容跟不上排舞節奏，又與隊友們發生爭吵，態度明顯強勢，令網民覺得她不努力練習又擺出隊長的駕勢，令人相當反感。待在正式舞台演出《免我蹉跎苦》時，她被發現跳舞時明顯不用心，完全跟不上，整體演出成績不佳，最終出來的成績是她能繼續留下來參賽，而實力最強唱得又跳得的王蓉慘遭淘汰，因而惹來網民們不滿。

早前陳德容亮相《浪姐6》曾引起不少爭議。（節目截圖）

陳德容被指難相處。（節目截圖）

眼見陳德容在節目中擺出女王款式，不禁令網民想起她多年前接受訪問時，在講到能接受演出媽媽角色嗎？她就表示不會想演媽媽、奶奶角色，認為自己保養得如此好，若要出演這一類角色，揚言死都不會接演，對她來說是奇耻大辱，然而這一番說話態度被指欠妥當，令大家覺得她是一位較強勢難相處的人，對她開始有一些反感。