李蘊前夫疑借釗峰出軌風波暗寸前妻　句句有骨：騎驢找馬又當又立

樂隊C AllStar主音釗峰今年5月被拍拖4年半的化妝師女友Karen爆出多張親密合照，疑似宣示主權，但早前Karen就搬離愛巢，更疑似控訴男方出軌，其後釗峰亦發文承認分手，但就以「沒有回應不等於默認這回事」間接否認出軌。不過日前Karen再撰長文大爆釗峰曾承認有第三者，更公開證據控訴，直指第三者是幕前人士，三人曾同場合作，而從男方電話訊息相片可見對方是一位叫「llmy」的人，有網民就猜測是現年34歲、曾參加《最後一屆口罩小姐選舉》的李文意！而李蘊（Renee）前夫羅章冠（David）亦有留意事件，日前更撰文發表看法，但就似乎意有所指！

釗峰今年5月被拍拖4年半的化妝師女友Karen爆出多張親密合照。（IG圖片）

分享多張甜蜜合照，當中有釗峰半裸上身。（IG圖片）

Karen出post稱「愛情裏容不下第三者」。（IG截圖）

釗峰承認分手，但指「沒有回應不等於默認」，疑反駁出軌之說。（IG截圖）

Karen深夜撰長文訴說自己發現釗峰出軌的經過，親眼目擊第三者傳的「掛住了」訊息，惟男方將責任全推到「第三者」處，向第三者宣稱不會跟正印分手後，竟被回覆「不可以」。（IG@__hoching05x2）

向釗峰傳送「掛住了」的，是一位叫「llmy」的人，有網民就因「L-M-Y」聯想成李文意的英文名字簡稱。（IG@__hoching05x2）

現年34歲的李文意早年曾用筆名「My叔」撰寫旅遊文章，後來轉戰ViuTV及港台做主持，2021年，她參加ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，於12強階段被淘汰。（IG@myrillali）

李文意的網上短劇頻道不時與藝人合作，而釗峰就是其中一位，去年10月二人拍片宣傳釗峰歌曲。（IG@myka.is.reel）

早在2024年3月，釗峰都有貼出過二人的合照！（IG@callstarcf）

日前羅章冠在IG限時動態轉發釗峰疑被控訴出軌的相關報道，並寫道：「不要去盲撐一個出軌者，當事情落到妳身上的時候看妳是什麼感受。我一直覺得人性最基礎的部分是動物性，只不過是後天的教育教養道德責任以及社會規則，讓人性少點動物性，有了很多秩序。人在任何時候都可以喜歡別人有選擇性，如果不合適就結束關係再去找，而不是騎驢找馬，選擇出軌，最後還又當又立。」

李蘊（Renee）前夫羅章冠（David）亦有留意事件，日前更撰文發表看法，但就似乎意有所指！（IG截圖）

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

性感！（IG@renee0727）

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

李蘊的前夫羅章冠接一對子女放學。（IG截圖）

前少女組合Cream成員李蘊在2007年組合解散後單飛發展，2015年嫁給金融才俊羅章冠後移居廣州生活，兩人育有一對子女，但李蘊前年突然宣布全面復出幕前，一度惹來婚變揣測，直至今年3月她終承認已離婚兩年，但就未有透露離婚的原因。近日李蘊全面復出，更自資5位數推出新歌，對於疑似出軌、有第三者的指控，李蘊在接受《香港01》專訪時就不願多談：「每個人有情緒起伏，同埋無指名道姓講唔好去認，我唔會上網攻擊一個人，因為我從來係被攻擊嗰個」，並指與前夫「唔係仇人」：「小朋友嘅爸爸媽媽，呢個關係永遠都唔會變，所以都冇得話斷，只係大家搵一個最舒服嘅方式去相處。」

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

李蘊指與前夫「唔係仇人」。（IG@renee0727）

一家四口合照。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

李蘊避談贍養費問題及出軌傳聞。（陳順禎 攝）

未有正面回應。（陳順禎 攝）

其實羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」，直言「現實的情節比小說狗血得多」，又曾貼出「17LIVE」的截圖，並寫道：「好玩，越來越有意思了」，「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫。」之後再補充道：「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些。」而李蘊一直以直播主身份在「17LIVE」唱歌，因而惹來外界猜測羅章冠的一番說話似乎暗示有人「派帽」。不過李蘊就懶理種種指控，日前她就同媽媽及一對仔女到赤坎古鎮遊玩，相當盡興！

羅章冠似乎意有所指。（IG截圖）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

令人有不少聯想。（IG@luo_zhangguan）

有所暗示？（IG截圖）

李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）

羅章冠又提到直播平台的「大哥們」。（IG@renee0727）

李蘊深夜發文回應。（IG截圖）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）

李蘊帶一對仔女到赤坎古鎮遊玩。（IG@renee0727）

盡興！（IG@renee0727）

盡興！（IG@renee0727）

Keep得好。（IG@renee0727）

李蘊仲Keep得好好。（IG@renee0727）

李蘊同囡囡去沙灘玩水。（IG@renee0727）