TVB新警察專業戶開名爆有女星拍劇請飲嘢無人騷　原因竟然係咁

近日天氣酷熱，在室內坐着都流汗，更不用說在戶外工作。近年因多次飾演警察，而被封TVB「新警察專業戶」的董敬文，日前就在社交平台分享之前酷熱天氣下拍攝《刑偵12》的趣事，大爆有女藝人原本好心「萬歲」請大家飲野，但最後竟無人騷，究竟所謂何事呢？

董敬文近年因多次飾演警察，而被封TVB「新警察專業戶」。（小紅書圖片）

董敬文開名爆有女星拍劇「萬歲」無人騷。（小紅書圖片）

董敬文在片中一臉認真地說，拍攝《刑偵12》時正值夏天，每天氣溫都高達30多度，拍攝現場又沒有冷氣和有點侷促，台前幕後都非常辛苦，「有位女演員好好啦，佢買嘢請大家飲，佢買咗100杯飲品去現場，結果呢100杯都係熱飲，30幾度飲熱飲，我只可以講呢位女演員真係好注重養生。」董敬文更直言：「我第一次見人萬歲，但係無人飲嘢，呢位女演員劇裡面個名叫可兒，佢嘅行為真係好有可疑。」

董敬文在片中一臉認真地分享事情經過。（小紅書截圖）

原來這位女演員在酷熱天氣下，買的都是熱飲。（小紅書截圖）

董敬文直言第一次見人「萬歲」，但是沒有人喝。（小紅書截圖）

董敬文的視頻令網民哭笑不得，紛紛留言：「黐線，笑到飆眼淚」、「哈哈哈哈哈哈哈好搞笑！最後是不是放冷了再喝」、「凍飲加2蚊」、「你可以去做棟篤笑」；被寸的主角「可兒」林熹瞳也有留言澄清：「你真係超超超煩！明明明係150杯啊啊...」兩人互動逗樂一眾網民。

被寸的主角「可兒」就是林熹瞳。（IG圖片）

董敬文爆林熹瞳「萬歲」無人飲。（IG圖片）

兩人互寸非常搞笑。（小紅書截圖）

現年36歲的董敬文入行12年，由跑龍套做起，近年角色開始多戲份，曾參與《逆天奇案2》、《反黑英雄》、《法證先鋒6 倖存者的救贖》及《刑偵12》等多套大劇，當中尤其因多次飾演警察，故被封「新警察專業戶」；而董敬文本身學歷也不俗，畢業於美國羅格斯大學傳播學系學士，副修心理學，不過一直有個演員夢，他曾在訪問中表示當年畢業回港後，惜未能考獲第25期藝員訓練班。之後任職運動公關一年半時間，坦言工作壓力大，做得不開心，所以再接再厲報考第27期藝員訓練班，並於2013修畢課程，圓夢入行做演員。

董敬文入行12年。（IG圖片）

董敬文由跑龍套做起，也曾參演《愛回家之開心速遞》。（IG圖片）

董敬文回憶面試趣事：「原來訓練班係咁震撼，排隊都排四個鐘。我入到去見到旦哥（鄭丹瑞）、樂小姐（樂易玲）同添哥（李添勝），真係震到控制唔到自己，面部要保持笑容，但樣衰咗！我以為唔得啦，點知有電話叫我去第二輪面試，樂小姐見到我，講咗句『你個頭真係好大』，心諗死啦，佢嫌我頭大？我覺得係開啟溝通嘅一道門，咁我就話：『我份人比較鍾意將好睇嘅嘢放大！』」

董敬文近年角色開始多戲份，也有發揮。（IG圖片）

不少劇集見到其身影。（IG圖片）

至於40歲的林熹瞳（原名：陳曉華），以往曾拍攝多部電影，包括《怪談》系列和《我們停戰吧！》，又曾效力HKTV，但星途平平，近年加入TVB拍過《逆天奇案》系列、《法言人》、《再見·枕邊人》、《法證先鋒6 倖存者的救贖》及《刑偵12》等劇集，開始多人認識。然而，林熹瞳也經歷不少挫折，2020年與圈外男友何思哲（Carson）舉行小型婚禮，婚後懷孕8周遭遇流產，曾透露走不出陰霾，她當時稱：「BB離開後，我封閉了自己，除咗老公，乜人都唔想見，日日人唔似人鬼唔似鬼！因為我狀態太差，太醜樣，滿心憤怒和哀痛，根本唔想見人。」

林熹瞳近年在TVB不乏演出機會。（IG圖片）

林熹瞳在《刑偵12》飾演林保怡徒弟-可兒警長，成功彈出！（劇照）

跟視后集郵。（小紅書圖片）

雖然兩夫婦攜手走過低谷，不過去年五月林熹瞳突然在社交平台寫道：「感謝多年照顧陪伴，現在轉個方式繼續互相支持守護。衷心祝福一切平安美好，幸福快樂！」因而傳出二人疑已離婚的消息。

林熹瞳性感一面。（IG圖片）

野性一面。（IG圖片）

2020年10月林熹瞳與圈外男友何思哲（Carson）結婚。（IG圖片）