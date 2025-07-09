米雪安德尊賀余慕蓮88歲生日　61歲元老級主持驚喜現身依然童顏

「魚毛姐」余慕蓮自2020年先後因右耳石、血液發炎及肺纖維化入住ICU半年，雖走出鬼門關，但身體狀況大不如前。去年余慕蓮再感染肺炎，她曾悲觀表示︰「我覺得自己未必過到今年（2024年）」，幸好最後大步檻過。今年4月中，余慕蓮又因心口劇痛而按平安鐘求助，並即時送往急症室治療，留醫3日後出院。日前余慕蓮迎來88歲生日，米雪、安德尊、林映輝等相約為她慶生！

自2020年大病後，不少朋友定期去探望余慕蓮。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

慶祝生日。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

余慕蓮不時出席聚會。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

余慕蓮不時出席聚會。（threads@文雪兒）

余慕蓮不時出席聚會。（Facebook@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》 ）

提前慶祝88歲生日。（微博@汪曼玲）

李力持在微博曬出慶生照，並寫道：「7月4日余慕蓮（魚毛）的88歲生日，米雪、安德尊、林映輝很有心，特別相約余毛飲茶慶祝生日，祝她身體健康、開開心心。🥰👏👏👏🎂」相中所見，化了妝的余慕蓮身穿牛仔褸，戴上鮮色頸巾，精神不俗。余慕蓮從影多年，演繹角色以街坊市井為主，平日甚為慳家的她，一直將大部分收入用作慈善，又在內地捐錢興建學校，希望人人有書讀，善行仿如女版古天樂。因擔心身體狀況，余慕蓮曾立下平安紙，講明不要風光大葬，將遺產捐出行善，無私精神令人敬佩！

日前余慕蓮迎來88歲生日，米雪、安德尊、林映輝等相約為她慶生！（微博@李力持）

精神不俗。（微博@李力持）

早於2005年，余慕蓮將20多萬的長期服務金中的8萬，拿去內地興建「希望小學」。（電視截圖）

因為余慕蓮本著一夥「錢我又帶唔走」的心態，希望自己的錢可以有更多人受惠。（電視截圖）

好友安德尊亦表示4年前有一次余慕蓮進醫院，身體情況很差，一度以為活不下去。（電視截圖）

余慕蓮還大讚米雪心善。（電視截圖）

魚毛姐見到熊貓公仔好開心。（影片截圖）

出外飲茶需要坐輪椅。（影片截圖）

余慕蓮透露每次咳都會眼淚鼻涕一齊流。（影片截圖）

每星期花$24,000買特效藥。（影片截圖）

當中亦有不少網民大讚林映輝（輝仔）依然童顏，Keep得極好！現年61歲的林映輝由1990年至今，主要擔任娛樂性時事節目主持，由第一代《城市追擊》到現時的《東張西望》都見到她的身影，絕對是元老級主持！

元老級主持！（影片截圖）

林映輝由1990年至今，主要擔任娛樂性時事節目主持。（資料圖片）

元老級主持！（資料圖片）

由第一代《城市追擊》到現時的《東張西望》都見到她的身影。（資料圖片）

由第一代《城市追擊》到現時的《東張西望》都見到她的身影。（資料圖片）