「心急人教父」James Ting辦電音祭　「舞蹈女神」加入表演助陣

曾和鄭秀文、郭富城、容祖兒、Twins、薛凱琪和 Cookies 等歌手合作的「Y2K 廣東歌電音先驅」James Ting 將於本週六（12日）晚上，在麥花臣場館舉行《心急人電音祭》， 歌手林德信、鄭嘉嘉、涂毓麟、女團 VIVA、《偶像女生》（一期生）和地下女團 Denpa AI、Feather和Zero Zero，以及專誠由日本飛過來香港，包括前NMB48成員白間美瑠、舞台劇出身的擅馬渡綾及TikTok話題女王Anzu組成的即興組合《三日月節拍》均為表演嘉賓。最新消息Yumiko鄭希怡也會現身支持，屆時他們將會和James Ting一起創造一場廣東歌電音盛宴，將麥花臣場館變成大舞池，為大家帶來一個充滿Y2K情懷和回憶的夏日晚上。

曾和鄭秀文、郭富城、容祖兒、Twins、薛凱琪和 Cookies 等歌手合作的「Y2K 廣東歌電音先驅」James Ting。(公關提供)

專誠由日本飛過來香港，包括前NMB48成員白間美瑠、舞台劇出身的擅馬渡綾及TikTok話題女王Anzu組成的即興組合《三日月節拍》均為表演嘉賓。(公關提供)

曾和鄭秀文、郭富城、容祖兒、Twins、薛凱琪和 Cookies 等歌手合作的「Y2K 廣東歌電音先驅」James Ting。(公關提供)

曾和鄭秀文、郭富城、容祖兒、Twins、薛凱琪和 Cookies 等歌手合作的「Y2K 廣東歌電音先驅」James Ting。(公關提供)

Yumiko鄭希怡也會現身支持。(公關提供)

除了舉行首次個人作品展外，James Ting 亦迎來了他音樂生涯上另一個好消息，那便是他和《三日月節拍》合作的新歌《Game Start》成為了香港電台《日本流行榜》的冠軍歌，James表示雖然他曾為不少歌手撰寫及監製出多首冠軍作品，但以他自己的名義成為 No.1 還是第一次，James說：「很高興這首《Game Start 》能夠得到DJ們的支持和播放，也是大家對我在創作上的肯定，當我把這個好消息告訴《三日月節拍》的三位女成員時，他們和我一樣感到非常興奮，沒想過大家首次合作便能夠得到如此佳績，她們也急不及待希望能快點到港，在舞台上答謝大家對《Game Start》的支持。」

James Ting除了舉行首次個人作品展外，亦迎來了他音樂生涯上另一個好消息。(公關提供)

James Ting & A-Lin。(公關提供)