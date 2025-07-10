90年代女神被捕獲曝光真實身材　上圍疑下墜嚇窒網民：快塌到肚臍

現年54歲的洪欣是九十年代的女神，年輕時擁極高顏值，五官精緻加上驕人身材，有傳當年富商大劉（劉鑾雄）都被樣靚身材正的的洪欣所迷倒，甚至引來「大美人」李嘉欣爭風呷醋，即使現在年過半百並育有兩個小朋友，仍保持少女感，是圈中公認的「凍齡美魔女」。不過，近日洪欣到韓國觀賞人氣女團Blackpink演唱會時，被粉絲零濾鏡鏡頭下捕捉到真實狀態，身材變化引起網民熱議。

洪欣在《原振俠》中飾演藍綾，濃眉大眼的標緻樣貌不輸同劇的李嘉欣。 (電視截圖)

洪欣現時雖然年過半百，仍保持少女感。（微博圖片）

依然樣靚身材正。（微博圖片）

韓國人氣女團Blackpink世界巡迴演唱會首站韓國場日前舉行，吸引不少當地及海外藝人現身捧場，包括經常陪愛女張晞彤追韓星的洪欣，也帶同女兒飛往當地朝聖，期間還被網民野生捕獲。由於當地天氣酷熱，相中所見，洪欣以紫色貼身平領背心配搭五分牛仔褲，紮起馬尾，打扮清涼。

張鎬濂是洪欣與前夫莫少聰所生的兒子，母子感情好好。（洪欣微博圖片）

洪欣之前帶女兒張晞彤去追女團(G)I-DLE，笑言要做一個不掃興的父母。（小紅書）

久違拍劇的洪欣，最近參演主演的短劇《你好，同窗媽媽》。（微博圖片）

洪欣帶女兒飛往韓國看Blackpink演唱會。（視頻截圖）

廿四孝媽咪。（視頻截圖）

博主偶遇洪欣後激動發文：「bp演唱會碰到洪欣姐姐啦！！！！！姐姐對不起被我拍成這個樣子，但本人真的好漂亮，來陪女兒看演唱會，真的好溫柔，因為在打電話不敢打擾 ，但還是跟我們打招呼了。」然而博主的貼文，令不少網民的關注點集中在洪欣身材上，除了讚她身材又高又瘦，也有人驚訝其上圍竟下墜到肚臍，紛紛留言：「為什麼胸在脖子那麼下面好奇怪」、「快塌到肚臍眼哪裡了，好可怕」；但也有網民表示有的人不穿塑型內衣感覺會壓胸，因而導致的自然狀態。

洪欣看Blackpink期間被捕獲。（小紅書）

相中洪欣上圍下墜，引起網民熱議。（小紅書）