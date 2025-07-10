TVB三料視帝現身廣州人氣勁粉絲包場支持　寵粉舉動令人意想不到

現年37歲的張振朗是無綫當紅小生，近年憑多套受歡迎劇集極速上位，在《萬千星輝頒獎典禮2024》中，他憑《反黑英雄》獲得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，其後再於「2025紐約電視電影節」（New York Festivals TV & Film Awards 2025）奪獎，攀上事業高峰。雖然升呢為三料視帝，但張振朗仍保持親民作風，每次被捕獲都有求必應，成功圈粉。近日他與姚子羚到廣州出席活動，這位當紅小生的一個窩心舉動令粉絲意想不到，直呼：「人太好了吧！」

張振朗在今屆TVB頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗甚有觀眾緣。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗事業愛情兩得意，與楊偲泳愈愛愈高調，女方還已融入家中。（IG圖片）

TVB近年致力發展大灣區市場，一眾當紅小生、花旦在大灣區城市都有不俗的人氣，當中就包括張振朗和姚子羚，這對《反黑英雄》CP近日合體現身廣州出席活動，相信是為7月尾在當地舉行的音樂會宣傳，吸引不少粉絲追星，尤其以張振朗人氣最勁，在一間餐廳內被粉絲重重包圍，趁機送花、簽名和影相。

張振朗和姚子羚這對《反黑英雄》CP將於7月尾在廣州舉行的音樂會。（IG圖片）

兩人近日到廣州宣傳。（小紅書截圖）

兩人夜晚現身餐廳食飯時，食客和粉絲紛紛舉機影相。（小紅書截圖）

當中有粉絲在張振朗離開餐廳時，成功埋到對方身，並把片段分享到社交平台，片中戴了cap帽的張振朗，無懼素顏友善與粉絲合照，令粉絲開心不已：「視帝朗你好靚仔哦。餐廳裡全部是張振朗粉絲包場，視帝朗人氣好高，上車了還特意搖下車窗合照，人太好了吧」。可見張振朗相當寵粉，抵他受歡迎。

張振朗離開餐廳時被紛紛重重包圍。（小紅書截圖）

網民讚張振朗非常友善，上車了還特意搖下車窗合照。（小紅書截圖）

合十多謝粉絲。（小紅書截圖）

張振朗成為今日的「視帝朗」，除了運氣外，更多是憑著自己不懈的努力以及謙卑的態度；皆因他星途一路走來並不平坦，甚至有「黑仔朗」稱號。事源他早期有份參與的劇集都因各種原因未能如期播出，如當年許志安和黃心穎爆出「安心事件」，張振朗受同劇的黃心穎拖累以致有份主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》都被抽起，而另一套劇《機場特警》，又因為當時社會事件，被傳押後播出。

當年許志安和黃心穎爆出「安心事件」，張振朗受同劇的黃心穎拖累以致有份主演的《堅離地愛堅離地》及《牛下女高音》都被抽起。（電視劇海報）

張振朗成為最無辜受害者！（資料圖片）

除此之外，張振朗又試過與好友謝東閔逛街時已不幸被商場飛下來的帳篷擊中腰部受傷送院；而到2019年，張振朗於綵排台慶期間被錄影機撞到膊頭再度受傷，需要送院檢查傷勢；還有早兩年他在拍攝《奪命提示》一場動作戲時又發生意外，被座地燈撼爆左眉骨位置，血流如注，傷口頗深，隨即送往私家醫院及安排整容醫生為他縫針。種種「黑」歷史，被網民取笑他「地獄黑仔王」稱號當之無愧。

張振朗有份主演的《機場特警》，又因為當時社會事件，被傳押後播出（《機場特警》截圖）

張振朗拍攝《奪命提示》時，左眉骨意外被座地燈撞中受傷後送院縫7針。（資料圖片/陳順禎攝）

除了黑仔外，張振朗也經歷不少辛酸，他早前在訪問中透露，初入行時月入得六千，感恩父母多年來支持他自由追夢。張振朗憶述：「凌晨將軍澳收工最辛苦，要公司車去旺角轉紅van，再返到屯門仲要行好遠先至到屋企。起居飲食係唔夠，好記得當時沈震軒帶我食日本拉麵，我一望餐牌，咁貴點算？或者佢睇穿我，話：『我請你啦！』又有一次同朱敏瀚、樂彤一齊出去食嘢，又係見到菜單好貴，佢哋都係講咗一句『我請你啦！』係好記得呢啲畫面。當時連凍飲加兩蚊都唔夠膽，事關第二日食飯可能就係爭呢兩蚊。」未有穩定收入時，張振朗直認要靠家人支持，「阿媽阿哥都有，阿媽幫得最多。一定有唔好意思，都廿到尾大個仔。阿媽係無限量支持我，但都有階段問我需唔需要考慮將來轉行，但當佢知道我好想繼續演戲呢個諗法，都係繼續無條件支持我。因為無人估到近五年我嘅轉變，所以都會擔心我，但起碼到今日，無令阿媽失望。」

在屯門區成長的張振朗，感恩父母多年來支持他自由追夢。他坦承及至2015年主演《愛回家2》後才開始有穩定收入。（IG@owencheung）

張振朗曾被封「翻版張智霖」。（IG@owencheung）