落難港姐冠軍衝出困境展開人生新一頁　曾傳抵押后冠還百萬巨債

現年55歲的楊婉儀於1995年參加香港小姐奪得冠軍，卸任港姐冠軍後加入TVB，參演過不少經典劇集《真情》、《茶是故鄉濃 》、《封神榜》等，及後於2008年淡出娛樂圈。 楊婉儀與前練馬師王登平之子王瑞勳婚後育有一子一女，本來一家四口生活幸福美滿，作為豪門少奶的楊婉儀更一度進軍教育界開幼稚園做校監，有傳王瑞勳欠下逾千萬巨債，兩夫婦多次被追債，當年楊婉儀更以港姐后冠及加州物業作抵押貸款，翌年底楊婉儀帶着一對子女重返美國過新生活。

楊婉儀演技不標青但也成為了人人都認得的面孔。(《封神榜》劇照)

在2003年，楊婉儀跟前練馬師王登平之子王瑞勳結婚，在生小孩後就選擇相父教子淡出幕前。(VCG)

楊婉儀日前在IG分享了與女兒Hannah共度周末的照片，相中看到Hannah五官越見標緻，升上大學後改變了潮look打扮，整體變得淑女，愈大愈有媽咪影子，但比媽咪年輕時多了一份硬朗。而楊婉儀亦狀態極佳，雖然臉上留有歲月痕跡，但反而多了一份韻味。另外，楊婉儀早前分享了兒子Jonah高中畢業的相片，Jonah顏值極高，獲網民大讚有潛質入行做星二代。

楊婉儀狀態極佳。（IG圖片）

楊婉儀日前在IG分享了與女兒Hannah共度周末的照片。（IG圖片）

楊婉儀早前分享了兒子Jonah高中畢業的相片，Jonah顏值極高，獲網民大讚有潛質入行做星二代。（IG圖片）

當年有指楊婉儀帶着子女重返美國過新生活後，再次投入教學的工作，同時在網上賣美容及健康產品及傳銷幫補生計，不過老公就未見蹤影。楊婉儀的衣著打扮變得樸素，雖然生活大不如前，但楊婉儀與子女關係極佳，更不時在IG分享與子女的生活點滴。如今子女都升大學，楊婉儀亦能展開人生新一頁。