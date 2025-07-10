梁思浩促TVB褫奪三港姐名銜　轟某亞軍搶朋友老公零悔意：佢幾寸

港姐遴選近日進行中，並在網上引起不少話題，梁思浩在網台節目《娛樂好好玩》中，講到這個話題時就認為，有三位港姐的名銜應被褫奪。事緣本身節目是講樂宜自爆曾與男神級歌手做性伴侶，還指對方持久力不足；思浩與鄧兆尊、吳家樂就討論到，如果調轉有男藝人公開講性史、評價自己的性伴侶表現，會否惹來公眾抨擊呢？

樂宜自爆曾與男神級歌手做性伴侶，還指對方持久力不足，大談對方的床上表現。（IG@lok_lokyii）

鄧兆尊、梁思浩、吳家樂就問到，如果有男藝人講樂宜的同一番說話，公開「唱」性伴表現，會否被公眾抨擊或被公司雪藏？（YouTube@娛樂好好玩）

之後梁思浩將話題帶到徐子珊，因為當年她出道沒多久就在電台節目大談性事，直言最理想性愛時間為30至45分鐘，有指因而觸怒TVB高層、影響港姐形象要入雪櫃，梁思浩問：「（徐子珊）跟住就俾人雪藏，咁乜嘢人講咗都唔會俾人雪藏？」吳家樂就提出一個姓馬、一個姓蔡，鄧兆尊補充姓蔡的謂：「執『貝』殼嗰個呀？」

徐子珊出道早年，因在電台節目大談性事，被指有損港姐形象遭雪藏，梁思浩認為為什麼有些人又不用雪？（資料圖片）

梁思浩指除了二人，還有姓黃的一位，他表示：「褫奪佢哋香港小姐啦！失禮香港小姐呀大佬！獎品畀咗就算，但係褫奪咗你香港小姐個名銜，以後所有嘢你唔可以再話你係香港小姐。」兆尊指因為大會懶，所以不會發生此事。吳家樂為姓馬的港姐平反，指：「佢唔關事，跳下舞啫。」梁思浩則回應：「跳舞冇問題，我好記得佢件衫，$9.9……冇問題，但你勾引人一pair嘅就有問題吖嘛。」說到這裡，都不難聯想二人暗示的是當年爆出艷舞片風波的「純純兔」馬賽；吳家樂指片中見不到勾引，只見到跳舞，覺得不需要褫奪，不過姓黃一位就成立。

吳家樂指姓馬港姐只是跳舞，不肯定有沒有勾引人，但從他們講的話，不難聯想是2008年季軍馬賽。（微博圖片）

梁思浩嚴斥姓黃的一位：「我又覺得佢幾寸，佢一直話我咬住佢，喂！佢搞咩人關我鬼事咩？我一直只係得一個論點，唔知你同唔同意，如果假設嗰兩公婆，你完全唔識個老婆，無問題，你唔使同佢道歉，但佢係你朋友嚟㗎嘛，咁你同佢講聲，唔好意思，我攞咗你老公嚟玩。」他又續說：「我仲要嬲佢咩呢？最近啱啱做咗個訪問我有睇，睇下會唔會改善咗，個人結咗婚，都明白人哋一家人嗰種痛，跟住好笑，個記者問佢『你覺唔覺得欠咗人哋？』佢話『我唔覺得喎』哈！」

黃心穎（左一）是2012年港姐亞軍。（VCG）

梁思浩認為應褫奪黃心穎的港姐名銜。（VCG）

梁思浩指黃心穎搶朋友老公但無悔意，思浩引述：「最近啱啱做咗個訪問我有睇，睇下會唔會改善咗，個人結咗婚，都明白人哋一家人嗰種痛，跟住好笑，個記者問佢『你覺唔覺得欠咗人哋？』佢話『我唔覺得喎』哈！」

其實梁思浩同開名無分別，他所指的便是「安心事件」的黃心穎；由於以往黃心穎曾跟鄭秀文一起做Gym，並在社交網互動，關係友好，鄭秀文更稱她做「心穎BB」，但最終她竟情挑許志安，多了一條「搶朋友老公」罪，令外界觀感更差。梁思浩因而再補充：「我其實成日都講，人去到某個歲數你一定要醒，我好願意同人道歉，唉，我都唔怕講，佢真係爭鄭秀文一個道歉！你夠膽就開口道歉一次！佢係你朋友嚟㗎，好傷人哋個心。」

梁思浩一講黃心穎就十分勞氣。（YouTube@娛樂好好玩）

鄭秀文以往當黃心穎朋友，但對方卻情挑其老公，梁思浩狂轟：「佢真係爭鄭秀文一個道歉！你夠膽就開口道歉一次！」（IG@sammi_chengsauman）