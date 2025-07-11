「性格視后」曾因遲到得罪肥姐　離巢13年保養得宜大騷白滑玉背

現年56歲的張可頤曾被譽為「千禧年代無綫五大當家花旦之一」，在TVB拍過不少代表作，包括有《天地男兒》、《茶是故鄉濃》、《九五至尊》、《十萬噸情緣》等，她在2003年更憑藉《九五至尊》獲得視后，在2012年拍完《天梯》後離巢。

張可頤。（微博@張可頤Maggie）

張可頤。（微博@張可頤Maggie）

慶祝56歲生日。（微博@張可頤Maggie）

慶祝56歲生日。（微博圖片）

慶祝56歲生日。（微博@張可頤Maggie）

離巢多年，有指張可頤生活舒適無憂，近年不時曬出豪宅，家中有樓梯及花園，非常奢華。最近，她更罕有地大騷白滑玉背，保養得宜，狀態看起來非常年輕，皮膚也很好，幾乎沒有皺紋。

白滑玉背。（微博照片）

張可頤加入TVB後備受力捧。 (《難兄難弟》劇照)

張可頤在《九五至尊》中飾演「呂四娘」，角色性格剛強、獨立。（劇照）

張可頤在《金枝玉孽》中飾演安茜。（劇照）

張可頤在《楚漢驕雄》中飾演呂后。

鄧萃雯、佘詩曼和張可頤重聚演出，勾起大家的回憶。（《無限超越班》微博圖片）

張可頤向來是性格演員，過去因為爽直性格惹來不少是非。有傳張可頤與宣萱合作《難兄難弟》時傳出不和，直腸直肚的宣萱曾指因為張可頤經常遲到，所以拖慢進度，就連鄭裕玲和肥姐沈殿霞上遊戲節目被問及「經常遲到的藝員」時，都衝口而出說了張可頤的名字。交惡22年後，張可頤專登去捧宣萱做主角的舞台劇《大辭職日》，兩人更在後台合照，終打破不和傳聞。

去年出席微博視界大會。（微博@張可頤Maggie）

狀態極佳！（微博@張可頤Maggie）

狀態極佳！（微博@張可頤Maggie）

狀態極佳！（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

皮膚白滑緊緻。（微博@張可頤Maggie）

據知張可頤在內地開設經理人公司，成為CEO，早年她以600萬買入元朗四季豪園獨立屋，並豪擲300萬裝修，近年她不時曬出豪宅，可見屋內設計簡約，空間感十足，感覺舒適。而感情方面，有傳張可頤曾兩度拒絕嫁億萬富豪，另又指她從親戚處繼承了1億遺產，但她從未承認傳聞。不過張可頤生活依然多姿多彩，不時相約好友行山、打羽毛球等，放慢工作步伐，享受單身貴族生活！

享受單身貴族生活。（微博@張可頤Maggie）

沖咖啡。（微博@張可頤Maggie）

沖咖啡。（微博@張可頤Maggie）

住獨立屋。（微博@張可頤Maggie）

住獨立屋。（微博@張可頤Maggie）

住獨立屋。（微博@張可頤Maggie）